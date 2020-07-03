疫情致租客銳減 悉尼租金受壓 共享公寓月租不足3000元 年輕移民起步點

事實上，悉尼樓市在疫情前曾見強勁反彈，惟遭受疫情衝擊後，樓價再度迅速回落，需求大幅減弱，加上樓盤供應增加，使樓價顯著下跌。仲量聯行亦估計樓價會進一步下行，現時新落成樓宇價格向下，更出現不少撻訂情况，不少地產商更提供折扣，以阻止這類情况發生。

疫情影響 市中心租金大跌

雖然樓價向下，但大多移居到當地人士會主張先租後買，以了解是否能適應在該城市生活及工作。現時全澳各大城市的租金正在下跌，據CoreLogic發佈的樓價指數報告指出，澳洲5月份樓價下跌0.4%，但看盤數量明顯回升。租務市場則見平穩，整體租金指數按月升0.2%，但在過去2個月，八大城市除了珀斯（Perth）外，其餘均告下降，其中以塔斯曼尼亞（Tasmania）首府荷伯特（Hobart）跌幅最大，主要因為最近有大量短期租盤如以往作度假屋或民宿，轉為永久放租，使供應進一步增加有關。CoreLogic研究董事Tim Lawless解釋，各大城市的內城中心區內有大量新盤落成，但受疫情影響，移民人士及留學生不能入境，使市場面臨供求失衡，導致市中心區租金的跌幅會大於其他地區。再者，主要租客來源的酒店、旅遊和藝術業人士面對失業或減薪，使租金更受壓。他又估計，未來整體租金跌幅會比樓價更大，變相使租金回報受壓。其中悉尼的租金回報已跌至接近歷史新低，直至5月份公寓平均回報僅錄得3.5厘。

澳洲大城市的中心區以往都有不少外國移民人士入住，當中不少為內地買家及留學生，年內不少留學生因疫情撤離。內地房地產網站居外IQI估計，全悉尼的業主現時一周大約損失750萬澳元租金收入，也導致以學生需求為主的租盤要大幅減價吸客。現時在澳洲租樓平台網站Flatmates上找到不少放盤，悉尼Share House租盤更低至每周58澳元（約311.2港元），另一位於市中心中央車站附近的租盤，周租也亦僅120澳元（約643.9港元），變相月租只需約2600港元，比起平均最高峰時每周500至600澳元租金大減八成。

移民要有一定英語水平

投資移民澳洲門檻不低，如果是技術移民簽證，較普遍有189類、190類及491類，上述3種簽證都要求相應IEITS國際英語水平測試分數，以及年齡小於45歲等基本要求。根據胡康邦移民顧問公司資料，第一種189簽證，又稱為獨立技術移民，為一眾簽證中申請需時最短，自由度最大，獲發後已可申請永久居留，其後滿足不同條件可申請入籍。申請人毋須州或地區政府擔保，亦可選擇到任何地區居留，但工作受限於澳洲中長期技術清單（MLTSSL）內，包括一些需要專業資格的工種。

第二種190簽證，申請後同樣可獲永久居留權，但申請人需要獲得州或地區政府的擔保，以獲准在其州份內居留。不過，這種簽證適合本身移民分數只有60分的人士，因為獲州政府擔保會自動加5分。而且，這簽證可申請職業清單上任何職業，只要是地方擔保名單上的即可，而名單會經常轉變。

最後一種491簽證，分數要求最低，申請人同樣要獲州或地區政府的擔保，亦要獲准在其州份內居留及工作，而這種簽證會為申請人自動加15分。

分數要求較低，源於這種簽證多是偏遠地區或人口低增長的大都市發出，悉尼、墨爾本及布里斯班等自然不包括在內。然而，491簽證的持有人，要住滿3年才有機會轉成永久居民，並要求滿3年相關工作經驗及年薪不低於5.39萬澳元（約29萬港元）。

明報記者 王俊騏

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