經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：香港會否出現移民潮？

【明報專訊】有老友話「港區國安法」推出之後，香港樓市會大冧，而大冧理由並不是國安法。事實上國安法有穩定樓市的作用，樓市大冧理由是英國向290萬名持有BNO護照的香港人提供5+1計劃，只要工作或者居住5年，再加1年居住，就可以入籍英國，而且不設限額，隨時有290萬香港人離開，如果有樓的移民賣樓，香港樓價點會唔大冧？老友的話不無道理。

激烈社運人士移民 利港穩定

不過，究竟有幾多香港人會移民去英國，我相信當中有不少是激烈的社運人士，英國又是否願意接收這批社運人士？不過，亦要多謝英國政府這樣慷慨，由於可以輕易移民去英國，社運人士就毋須在香港以激烈手法爭取他們的訴求，對穩定香港社會有正面作用。

現在移民的人大多數年紀稍大，以退休心態移民，去到彼邦根本唔會工作，只是得到一批長期居住的旅遊人士，對任何國家社會都沒有積極作用；如果是精壯人士移民，不但失去在香港的工作地位，甚至到了當地要從基層做起，所以我認為精壯年齡的移民不會太多。不過，在初期一定會有不少香港人申請，是否真的移民？5年之後再作打算。

其他國家或跟隨 要求更寬鬆

由於移民的人可在英國讀書5年，住多一年就可以申請入籍，估計未來香港學生去英國讀書的人會大幅增加，對英國疲弱的經濟起到正面作用，不過就會影響其他國家，例如加拿大、澳洲的入學人數。而且，能夠去英國讀書的學生家庭環境應該唔錯，接納他們成為英國公民亦冇壞，至於不是讀書的一批，亦可以為英國提供廉價勞工，估計其他國家很快會跟隨英國做法，而且會做得更多，同樣是5+1，其他國家可能要求只要是香港永久居民便合資格。不過，老大哥美國則除外，最多維持給予香港人二等難民的身分，但已經是很好的了，想做美國難民都唔係咁易。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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