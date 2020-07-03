周顯：搭枱跟老生詹吃飯

朋友說﹕「噢，Ricky，我都識他！」

朋友說金融界外國勢力猖獗

講到金融界人脈之廣，應該沒有誰比得上小詹的了。3年前選委會，他已經是金融服務界的票王，老中青三代殺晒，這幾年更加積極發展人脈，成日拜訪不同的證券行，又是金銀貿易場的理監事。他的股票知識紮實硬淨，又勇於出頭，敢於為業界發聲出力，因此在這幾年間，聲名鵲起，全行幾乎個個都識得他。

我和朋友在「辦事」時，講了幾句。朋友說﹕「詹劍崙這位內蒙古政協委員，也是親中派，不過是新愛國，和老愛國不同的是，他的專業知識比較強，也更有國際觀，對於外國勢力，不會唯唯諾諾。你知啦，在金融界，外國勢力十分猖獗，如果英文不好，金融水平不夠，很容易被外國人欺負，保障不到國家和業界的利益。」

我說﹕「這些大道理我就不識了，我剩係知，他比他老竇靚仔得多，老婆是名人，專門提名港姐冠軍，如徐子珊、麥明詩。」

朋友說﹕「詹培忠以前都算靚仔，是小生！」

我說﹕「我懂得看報紙時，已不是小生，曹仁超已叫他『中生詹』。」

辦事後，我回到房間，和老生詹吃螺片，不過他戒口，只請客人吃，自己不吃。

[周顯 投資二三事]