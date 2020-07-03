劉思明：內險券商股受惠A股搶升

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率88比12，升逾3%佔上升股份五成；陽燭對陰燭為82比18，大市升勢全面，買盤積極及強勁。最近一次有超過八成股份上升，升逾3%佔逾五成，為6月1日，當時經歷5月下旬的調整後回升，最終連升7日（包括6月1日）斷纜。

互聯網醫療新能源股續受捧

本報數據庫追蹤的30個行業，全線上升，有近一半的升幅約3%以上，跟得上以至跑贏國指，內房及物管升逾7%，其次工業、中資金融升半成，本地金融、科技器材升4%。事實上，上半年焦點行業如軟件互聯網股、醫療、消費品、新能源等昨天繼續受到追捧，但內房、重型機械、內險、中資券商等更搶鏡，掩蓋了表現。

反映大型內房的恒生內地地產指數昨天漲逾8%，升穿第二季高位，下一步將嘗試回補3月下跌裂口；成分股中，融創（1918）、恒大（3333）、金茂（0817）昨升逾一成表現最強，當中金茂蓄勢挑戰新高走勢最佳，望可待其回調於6元附近吸納，博向上破頂。至於中小型內房股旭輝（0884）、合景泰富（1813）先破頂，奧園（3883）回調後再度發力，可博追落後。

此外，內地A股升勢加快，成為內險及中資券商股的催化劑，股價大漲。若把總市值最大的5隻內險股、中資券商股分別組成內險股指數、中資券商股指數，與滬深300指數相比，2019年第一季滬深300大升，內險股指、券商股指同樣大升，但步伐不一，當中內險股指與A股的步伐較為一致，幾乎同步見底見頂，而券商股指比A股更先見底回升，也更先見頂回落。

今年3月內地A股低位回升，內險股指同樣見底，但其後升勢完全跟不上A股；券商股指5月才走出谷底，但後勁凌厲。後市內險股或現追落後，券商股或會猛升後率先見頂，高啤打新華保險（1336）、中信建投（6066）都可取，但走勢一定波動。若然要捕捉A股升勢，寧不如直接購買A股相關ETF，如追蹤滬深300的ETF（3188）或追蹤富時中國A50的ETF（2822）。

[劉思明 數據尋寶]