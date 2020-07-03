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張兆聰：A股起動 投機買中信建投

【明報專訊】恒指昨日急升697點，收報25,124點。美股第三季開門紅，納指升近1％再創新高，上證指在港股7月1日假期已升破3000點關口，昨日進一步挑戰3100點，帶動港股大漲近3％，成交金額高達1759億元，在沒有指數調整、大額配股之下屬極之暢旺，港交所（0388）亦強勢升6％，站上350元關口。港股升勢全面兼氣勢如虹，已高升的新經濟仍能大升，舊經濟也發力追落後，大金融（即內銀、內險及券商的統稱）、內房股、資源股等都有很強表現。A股準備挑戰2017年高位，若成功破關，券商股很大機會有新升浪。

美股依然是科技股帶動大市上升，傳統舊經濟日前曾有炒作，最終炒作仍是一天起、兩天止。但中國PMI持續回升，疫情又受控，舊經濟股也出現重估。6月官方製造業PMI由5月的50.6升至50.9，是3個月最高，亦高於市場預期的50.4。生產指數升至53.9；新訂單指數連續兩個月回升，升至51.4。6月非製造業商務活動指數升至54.4，連續第4個月回升，創7個月最高。綜合PMI產出指數由53.4升至54.2。內地經濟基本上已擺脫疫情影響。內房、汽車、大金融、石油石化股、資源股、建材股全線起動。

新經濟股呈反覆向上格局

新經濟股具備高增長概念，呈大漲小回、反覆向上格局，若舊經濟股也能走出低谷，對於中港兩地股指會有很大助力，上證指今次有條件打破3000點大關的魔咒。部署上，仍應以新經濟股為核心，舊經濟股則有望階段性強勢，券商股會是高啤打值之選擇。券商股昨日全線大漲，一來上證指突破3000點後進一步上揚，牛市氣氛濃厚，券商股自然是不二之選，市場又再次傳出中信証券（6030）及中信建投（6066）合併，也燃點起炒作氣氛。這兩家券商合併的傳聞每隔一段時間就會傳一次，最近一次是今年4月份，當時也見券商股起動。背後原因，包括中央表明要打造航母級券商，中信証券持有中信建投5.01％，為第三大股東，又同屬國資背景，合併有一定的可能。只是多年來傳得多卻從未成真，也反映合併有很大難度，例如股東之間的股權、利益分配問題。因此，對於合併傳聞不用太認真。

上證指突破3000點後進一步上揚

券商股與A股走勢以往多同步，但經過漫長熊市後，券商股已乏人問津，投資者寧願炒作新經濟股。但當牛市真的到來，經紀佣金、自營交易都會水漲船高，券商股還是會獲得青睞。近期表現最強的都是AH價差特別大的股份，如中信建投、光大證券（6178）都是A股股價遠超H股，以中信建投為例，A股股價就高達43.36元人民幣，H股昨日急升15％創新高，也只報10.12元。以估值來看，中信建投A股的市帳率達到4、5倍，絕對是天文數字，較數以百倍計的芯片股更不靠譜。但A股股價反映中信建投是炒作對象，牛市時一定會跑出，同時H股沒有瘋狂的估值問題，北水持有達24％H股流通量，其炒作風格也會在H股身上出現，設局適合投機買入。

退一步看，中信建投自身炒股能力也相當出眾，在A股首季如此波動下，投資收益竟然按年增加140％，期內收入升41％至43.82億元人民幣，純利升31％至19.51億元人民幣，表現出色。以略高於1倍市帳率買入炒股能力出色的券商，在牛市時應有不俗的回報。

[張兆聰 還看今朝]

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