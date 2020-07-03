盧駿匡：恒指PE保持雙位 牛一先兆

終極黃金交叉有機會形成

至於牛市二期，可以運用月線圖的RSI作參考。如果能夠升越50水平後再進一步上升，將可初步確認。此外，假若長線市寬亦回升至40%以上，可雙重確認已經進正式步入牛市。然而，本周最新的數值是大約27%。如果以上幾個情况都同時出現，相信恆指的50天線與250天線會有機會形成終極黃金交叉，換言之大型升浪亦將正式展開。

在過去幾星期恆指的每日波幅相對較窄，個股走勢較少有持續升勢，因此現時不論炒股或炒市都有一定難度。事實上恆指仍然在23,500點至25,200點的波幅上落，相信突破後會有足夠明確方向。屆時入市的勝算亦將會有所提升。短線而言，入市策略不宜過分進取，因短線市寬反覆向下，但尚未到達超賣區，意味着仍有下行空間，因此只適宜用小量資金作超短線操作。料未來一兩星期，市場焦點仍然會落在抽新股半新股身上。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]