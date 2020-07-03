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經濟
2020年7月3日星期五
技術取勝
投資策略
GAP未來一月關四舖 港僅餘3店 業界料巨舖業主需劏細求租客
疫情下難生存 國際品牌撤離香港
恒指升穿25000關 滬深股通成交1500億創新高
憧憬成交增行業併購 中資券商股做好
證監轟港交所上市審批存利益衝突 揭李小加曾介入上市申請 業務部涉嫌施壓
楊金隆事件後 前上市主管拒談補救行動
7新股今截飛 歐康超購528倍
中銀跟隨加按息 利率看齊匯豐 最高加至H加1.5厘 恒生渣打最快本周跟加
余偉文：利率低企 捍衛港元變容易
邱達昌：有線新聞須簡化轉型
賈躍亭完成個人破產重組
富力地產上半年銷售跌15％
赤子城收購MICO 料收入將倍翻
李澤楷旗下富衛完成收購大都會人壽
上汽斥19億入股神州租車
就業數據佳 道指早段漲逾400點 未反映近期疫情反彈影響
貝索斯身家1.34萬億 多過離婚分身家前
次季交付超預期 Tesla升9%創新高
張兆聰：A股起動 投機買中信建投
張宗永：國安法——對付港元狙擊手必殺技
技術取勝：中國金茂蓄勢挑戰6.46元
盧駿匡：恒指PE保持雙位 牛一先兆
劉思明：內險券商股受惠A股搶升
周顯：搭枱跟老生詹吃飯
湯文亮：香港會否出現移民潮？
疫情致租客銳減 悉尼租金受壓 共享公寓月租不足3000元 年輕移民起步點
KOKO HILLS均呎逼2萬 1房787萬起 貴毗鄰麗港城二手呎價三成
峻源本月開齋 連沽2伙套逾億
名鑄複式1.38億沽 實呎逼7萬破頂
包玉剛女婿逾1.3億 承接張栢芝世紀大廈特色戶
新地官曉霓：疫下海外客視像租樓
技術取勝：中國金茂蓄勢挑戰6.46元
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【明報專訊】新華保險30元有阻力（圖）
光大證券有望反覆尋頂（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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