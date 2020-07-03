經濟
張宗永 翼之聯想

投資策略

張宗永：國安法——對付港元狙擊手必殺技

【明報專訊】對冲基金經理巴斯（Kyle Bass）較早前向外宣稱用期權以200倍槓桿建立港元短倉，聞者真是「識就笑死，唔識就嚇死」！

巴斯所創立的Hayman Capital Management，在12年前的金融海嘯中沽空次級按揭（Sub-prime Mortgage）證券，為基金締造升值兩倍的佳績，但之後卻表現平平，2017年因為押注人民幣貶值，單年損失19%。

巴斯並沒有公開他的港元期權策略，我粗略用購買認沽期權（put option）來做模擬短倉：用簡單的Black-Scholes Model計算，一年的put如果行使價（美元兌港元）定在7.86，價格會低於0.5%，亦即是200倍的槓桿。當然這些價格並沒有考慮市場的流動性和交易金額，筆者只是想證明一點，在低波幅的港元製造200倍槓桿並不難。

自由經濟是「瀉藥」 美國也不受落

1992年9月16日，索羅斯狙擊英鎊，成功迫使英倫銀行脫離歐洲外匯機制（ERM），賺了10億英鎊，史稱「黑色星期三」。自此之後，媒體不時便會報道對冲基金狙擊這個那個貨幣。對上一次成功例子是1997至1998年期間的亞洲金融風暴，受害者包括泰銖、印尼盾、菲律賓披索和韓圜。反之，最後決定實施閉關鎖國的馬來西亞，算是頂住了匯率。西方國家主導的國際貨幣基金組織（IMF）一直鼓吹自由市場，但這是一劑瀉藥，輕則本土貨幣貶值，引入通脹，重則像印尼般，政府倒台。今天經濟自由主義已經愈來愈沒有市場，連老大哥美國也動輒發動貿易戰，懲罰對手，對冲基金已經很難重複上世紀的策略。

狙擊貨幣 須評估政治風險

今天你要狙擊一隻貨幣，單要考慮經濟得失，也要評估政治風險。正如近日常常聽到的一句：全世界都有國安法，眼下政府那麼惡，弄得不好，基金經理是會被拉去坐牢的。2006年，荷蘭銀行在越南的一名外匯交易員便曾因為令一家國有銀行蒙受損失，而被越南政府拘捕。過去，這類事情只會發生在類香蕉共和國；今天，堂堂大國也會用同樣手段懲治他們覺得危害國家利益的人。

所以說：國安法才是對付港元狙擊手的必殺技。

[張宗永 翼之聯想]

上 / 下一篇新聞

GAP未來一月關四舖 港僅餘3店 業界料巨舖業主需劏細求租客
GAP未來一月關四舖 港僅餘3店 業界料巨舖業主需劏細求租客
疫情下難生存 國際品牌撤離香港
疫情下難生存 國際品牌撤離香港
恒指升穿25000關 滬深股通成交1500億創新高
恒指升穿25000關 滬深股通成交1500億創新高
憧憬成交增行業併購 中資券商股做好
憧憬成交增行業併購 中資券商股做好
證監轟港交所上市審批存利益衝突 揭李小加曾介入上市申請 業務部涉嫌施壓
證監轟港交所上市審批存利益衝突 揭李小加曾介入上市申請 業務部涉嫌施壓
楊金隆事件後 前上市主管拒談補救行動
楊金隆事件後 前上市主管拒談補救行動
7新股今截飛 歐康超購528倍
7新股今截飛 歐康超購528倍
中銀跟隨加按息 利率看齊匯豐 最高加至H加1.5厘 恒生渣打最快本周跟加
中銀跟隨加按息 利率看齊匯豐 最高加至H加1.5厘 恒生渣打最快本周跟加
余偉文：利率低企 捍衛港元變容易
余偉文：利率低企 捍衛港元變容易
邱達昌：有線新聞須簡化轉型
邱達昌：有線新聞須簡化轉型
賈躍亭完成個人破產重組
賈躍亭完成個人破產重組
富力地產上半年銷售跌15％
富力地產上半年銷售跌15％
赤子城收購MICO　料收入將倍翻
赤子城收購MICO　料收入將倍翻
李澤楷旗下富衛完成收購大都會人壽
李澤楷旗下富衛完成收購大都會人壽
上汽斥19億入股神州租車
上汽斥19億入股神州租車
就業數據佳 道指早段漲逾400點 未反映近期疫情反彈影響
就業數據佳 道指早段漲逾400點 未反映近期疫情反彈影響
貝索斯身家1.34萬億 多過離婚分身家前
貝索斯身家1.34萬億 多過離婚分身家前
次季交付超預期 Tesla升9%創新高
次季交付超預期 Tesla升9%創新高
張兆聰：A股起動 投機買中信建投
張兆聰：A股起動 投機買中信建投
技術取勝：中國金茂蓄勢挑戰6.46元
技術取勝：中國金茂蓄勢挑戰6.46元
盧駿匡：恒指PE保持雙位 牛一先兆
盧駿匡：恒指PE保持雙位 牛一先兆
劉思明：內險券商股受惠A股搶升
劉思明：內險券商股受惠A股搶升
周顯：搭枱跟老生詹吃飯
周顯：搭枱跟老生詹吃飯
湯文亮：香港會否出現移民潮？
湯文亮：香港會否出現移民潮？
疫情致租客銳減 悉尼租金受壓 共享公寓月租不足3000元 年輕移民起步點
疫情致租客銳減 悉尼租金受壓 共享公寓月租不足3000元 年輕移民起步點
KOKO HILLS均呎逼2萬 1房787萬起 貴毗鄰麗港城二手呎價三成
KOKO HILLS均呎逼2萬 1房787萬起 貴毗鄰麗港城二手呎價三成
峻源本月開齋 連沽2伙套逾億
峻源本月開齋 連沽2伙套逾億
名鑄複式1.38億沽 實呎逼7萬破頂
名鑄複式1.38億沽 實呎逼7萬破頂
包玉剛女婿逾1.3億 承接張栢芝世紀大廈特色戶
包玉剛女婿逾1.3億 承接張栢芝世紀大廈特色戶
新地官曉霓：疫下海外客視像租樓
新地官曉霓：疫下海外客視像租樓