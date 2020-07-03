張宗永：國安法——對付港元狙擊手必殺技

巴斯所創立的Hayman Capital Management，在12年前的金融海嘯中沽空次級按揭（Sub-prime Mortgage）證券，為基金締造升值兩倍的佳績，但之後卻表現平平，2017年因為押注人民幣貶值，單年損失19%。

巴斯並沒有公開他的港元期權策略，我粗略用購買認沽期權（put option）來做模擬短倉：用簡單的Black-Scholes Model計算，一年的put如果行使價（美元兌港元）定在7.86，價格會低於0.5%，亦即是200倍的槓桿。當然這些價格並沒有考慮市場的流動性和交易金額，筆者只是想證明一點，在低波幅的港元製造200倍槓桿並不難。

自由經濟是「瀉藥」 美國也不受落

1992年9月16日，索羅斯狙擊英鎊，成功迫使英倫銀行脫離歐洲外匯機制（ERM），賺了10億英鎊，史稱「黑色星期三」。自此之後，媒體不時便會報道對冲基金狙擊這個那個貨幣。對上一次成功例子是1997至1998年期間的亞洲金融風暴，受害者包括泰銖、印尼盾、菲律賓披索和韓圜。反之，最後決定實施閉關鎖國的馬來西亞，算是頂住了匯率。西方國家主導的國際貨幣基金組織（IMF）一直鼓吹自由市場，但這是一劑瀉藥，輕則本土貨幣貶值，引入通脹，重則像印尼般，政府倒台。今天經濟自由主義已經愈來愈沒有市場，連老大哥美國也動輒發動貿易戰，懲罰對手，對冲基金已經很難重複上世紀的策略。

狙擊貨幣 須評估政治風險

今天你要狙擊一隻貨幣，單要考慮經濟得失，也要評估政治風險。正如近日常常聽到的一句：全世界都有國安法，眼下政府那麼惡，弄得不好，基金經理是會被拉去坐牢的。2006年，荷蘭銀行在越南的一名外匯交易員便曾因為令一家國有銀行蒙受損失，而被越南政府拘捕。過去，這類事情只會發生在類香蕉共和國；今天，堂堂大國也會用同樣手段懲治他們覺得危害國家利益的人。

所以說：國安法才是對付港元狙擊手的必殺技。

[張宗永 翼之聯想]