次季交付超預期 Tesla升9%創新高

【明報專訊】電動車大廠特斯拉（Tesla）昨公布，第二季電動車交付量達90,650輛，遠超分析師平均預期的7.2萬輛，且高於首季的交付量。特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）又公布，正替德國生物技術公司CureVac在德國建造設備，似乎要進軍醫藥領域。CureVac正研發新冠疫苗的生產裝置，但馬斯克未透露太多細節。特斯拉股價繼周三升3.7%後，昨早段再升9%，升穿1200美元關口，高見1228美元創新高。
受疫情影響，美國以至全球的汽車銷量在第二季下滑。特斯拉在次季按加州衛生部門的指示，關閉了加州廠房數周。不過它在上海的廠房迅速恢復生產，且中國的銷情也逐漸回暖，5月在中國賣出的國產Model 3電動車達11,095輛。為刺激銷量，特斯拉已降低北美和中國市場的電動車價格。
歐盟擬查Google購Fitbit
另外，Google擬以21億美元收購可穿戴設備製造商Fitbit，被消費者團體質疑其可能利用Fitbit的數據，推動搜尋引擎及數碼廣告業務，引起私隱及市場競爭的爭議。來自美國、歐盟等地的20個消費者組織聯署，呼籲阻止這宗收購交易。《金融時報》稱，歐盟準備對此交易深入調查。
歐盟已發出兩份問卷，合共約60頁，詢問Google及Fitbit的競爭對手，會否認為這宗收購損害市場競爭，不利於其他健康數據追蹤軟件。知情人士向《金融時報》稱，歐盟的詳細提問，反映其準備為這宗交易作進一步調查，並可能阻止交易。歐盟須在7月20日初步調查結束前，決定是否擴大調查或批准交易。
（綜合報道）
[國際金融]
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