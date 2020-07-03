次季交付超預期 Tesla升9%創新高

受疫情影響，美國以至全球的汽車銷量在第二季下滑。特斯拉在次季按加州衛生部門的指示，關閉了加州廠房數周。不過它在上海的廠房迅速恢復生產，且中國的銷情也逐漸回暖，5月在中國賣出的國產Model 3電動車達11,095輛。為刺激銷量，特斯拉已降低北美和中國市場的電動車價格。

歐盟擬查Google購Fitbit

另外，Google擬以21億美元收購可穿戴設備製造商Fitbit，被消費者團體質疑其可能利用Fitbit的數據，推動搜尋引擎及數碼廣告業務，引起私隱及市場競爭的爭議。來自美國、歐盟等地的20個消費者組織聯署，呼籲阻止這宗收購交易。《金融時報》稱，歐盟準備對此交易深入調查。

歐盟已發出兩份問卷，合共約60頁，詢問Google及Fitbit的競爭對手，會否認為這宗收購損害市場競爭，不利於其他健康數據追蹤軟件。知情人士向《金融時報》稱，歐盟的詳細提問，反映其準備為這宗交易作進一步調查，並可能阻止交易。歐盟須在7月20日初步調查結束前，決定是否擴大調查或批准交易。

（綜合報道）

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