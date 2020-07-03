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貝索斯身家1.34萬億 多過離婚分身家前

【明報專訊】美股自3月底反彈以來，科技股升勢顯著。亞馬遜股價周三收市報2878.7美元創新高，昨早段股價曾升至2,955.56美元再次破頂。股價上漲助亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）的財富增至1716億美元（約1.338萬億港元），超越離婚分身家前的最高水平。今年迄今，他的財富增加567億美元（約4423億港元）。

前妻財富增至4438億 全球第二富有女人

根據彭博億萬富豪榜，貝索斯之前的最高身家紀錄，是在2018年9月4日分身家前創下，當時財富總值為1677億美元（約1.308萬億港元）。作為離婚協議的一部分，貝索斯放棄他所持有的16%亞馬遜股份的四分之一。他早前也賣出了部分亞馬遜股份，目前持股量跌至11%。他的前妻麥肯齊（Mackenzie Bezos）在離婚後獲亞馬遜的4%股份，其個人資產最新增至569億美元（約4438億港元），在彭博億萬富豪榜排第12位，也是全球第二富有的女人，僅次於歐萊雅（L'Oreal）繼承人貝當古邁耶斯（Francoise Bettencourt Meyers）。

其他科技企業的股價也顯著向上，令其創辦人身家暴漲。電動車大廠特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk），今年以來財富增加258億美元（約2012億港元）。視像會議軟件Zoom創辦人袁征，財富幾乎增加3倍至131億美元。

不過科技領域以外的多數行業都受到疫情衝擊。Zara母公司Inditex創辦人Amancio Ortega，今年迄今身家縮水192億美元，是彭博富豪榜身家減少最多的富豪。巴郡創辦人巴菲特今年身家也縮水190億美元。

（綜合報道）

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