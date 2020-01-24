就業數據佳 道指早段漲逾400點 未反映近期疫情反彈影響

停飛的波音737MAX客機完成了飛行認證測試，波音股價早段向上。由於美國航空與另外4家航空公司（Frontier Airlines、夏威夷航空、Sky West Airlines和Spirit Airlines）獲美國政府貸款，航空股早段普遍上漲。不過美國疫情惡化，限制了大市早段的升幅。

特朗普：經濟大選前可復蘇

美國總統特朗普在非農數據公布後表示，這是「歷史性的數字」，職位恢復的數字「遠超想像」，反映美國經濟正強勢反彈。特朗普稱讚自己的團隊對疫情的處理，並預期第三季經濟表現理想，相信在11月大選前經濟可望復蘇。不過在他發表上述評論前，部分州的疫情惡化，而非農數字僅覆蓋上月中的數據，尚未反映近日疫情反彈對經濟活動重啟可能構成的影響。

勞工部：實際失業率或高於官方數字

美國大量餐廳、酒吧上月重開，因此大部分新增非農職位來自休閒款待行業，職位增加了210萬個，相當於整體新增職位的四成。零售、教育、衛生、製造、建築以及專業和商業服務領域，也新增了大量職位。不過美國勞工部稱，部分被停職的工人可能被錯誤歸納為「在職」人士，可能令實際失業率比11.1%的官方數字高出1個百分點。把失業人口加上就業不足的工人及放棄尋找工作的人士而計算出來的廣義失業率，在6月由21.2%降至18%。

分析師憂政府停資助 裁員潮重來

經濟學家將職位增加，歸因於美國政府的「薪酬保障計劃（PPP）」為企業提供貸款。若相關貸款用於支付工資，部分貸款將可獲豁免歸還。不過分析師警告，當政府的援助資金枯竭，可能會出現新一波裁員潮。自2008年金融海嘯以來一直擔任聖路易斯聯儲銀行行長的布拉德（James Bullard）警告，若在防疫政策方面沒有更精密的風險管理，可能會掀起一波破產潮，並可能導致新一輪金融危機。今年迄今，美國已有3427家公司申請破產保護，逼近2008年上半年的3491宗破產申請。

在截至6月27日當周，美國首次申領失業救濟人數為142.7萬，略高於分析師預期，不過較此前一周的148.2萬輕微回落，也是連續13周數字下降。過去15周，全美有超過4800萬人曾首次申領失業救濟。至少已連續兩周申領救濟的持續申領失業救濟人數，則輕微回升至1929萬。

（綜合報道）

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