經濟

邱達昌：有線新聞須簡化轉型

【明報專訊】長期處於虧損狀態的有線寬頻（1097），旗下電視業務雖然處於虧損，但是因為寬頻業務有利可圖，因此互相抵消下，現金流得以打和。集團主席邱達昌昨天跟傳媒會面時表示，電視業務長遠有需要轉型，相比起目前受新冠肺炎疫情影響的酒店業務，經營更為困難。

有線寬頻的股價昨日收報6.6仙，跌2.94%。較早前，邱達昌曾經透露，有線在過去三、四個月錄得正現金流。他在昨天進一步補充指出，集團主要靠寬頻業務賺1億多元，抵消電視業務虧損，因此令到現金流得以打和。儘管有線擁有寬頻及舖網相關技術，邱達昌的生意亦遍佈全球各地，但是他指出，現時未到有線的寬頻技術帶往外國發展的境界。

寬頻賺1億 抵消電視業務虧損

邱達昌進一步補充，今時今日經營免費電視業務，有需要作出改變，例如目前出勤採訪時一出車需要6、7個人配合，仍較傳統，其實在營運上可以簡單化。他舉例，德國已經有新媒體平台，不用播放新聞，而是讓公眾上載片段，便是可供借鏡的例子。對於電視新聞部委聘一名姓陳的人士出任高職，他則不予評論。他更指出，今日做電視及電影，不及酒店般可以同一件產品可以多重銷售及改建產生新的價值，只能做一次式銷售，經營較困難。

他又笑說：「父親邱德根曾經教導，家族靠娛樂及傳媒起家」，因此就算曾經有同業無綫電視的記者在辦事處樓下等候他，他原本想溜之大吉，但是當一想起父親所言，最終自動獻身接受記者訪問交功課。

相關字詞﹕中印衝突 宋朋亮 劉春河 赤子城科技 新冠肺炎疫情

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