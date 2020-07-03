中銀跟隨加按息 利率看齊匯豐 最高加至H加1.5厘 恒生渣打最快本周跟加

明報記者

這輪加息由匯豐帶動，匯豐先在5月底加至最高H加1.4厘，6月底再加至H加1.5厘。中銀事隔一周後亦跟隨，借貸金額在600萬元以下的H按息，將由H加1.4厘調升至H加1.5厘，現金回贈由0.5%減至0.2%；貸款額600萬至1000萬元，息率由H加1.38厘至H加1.45厘，現金回贈由0.8%減至0.5%；貸款額1000萬至2000萬元，息率由H加1.35厘加至H加1.45厘，現金回贈由1%減至0.8%；貸款額2000萬元或以上，息率由H加1.33厘加至H加1.4厘，現金回贈由1.2%減至1%。

中銀重奪現樓按揭一哥寶座

上述變動適用於新做按揭，而轉按方面，貸款額2000萬元以下加至H加1.5厘，現金回贈一律削至0.2%。無論新做或轉按，封頂息率均維持P減2.5厘不變，即實際按息最多2.5厘。

中銀香港發言人回應指出，該行的按揭服務條件，包括按揭息率及現金回贈，會視乎貸款金額、客戶關係等多項因素而定。匯豐連續帶動加按息，據中原按揭的數據，其失落6月份現樓按揭一哥地位，被中銀香港取代（見表）。

王美鳳：經濟不確定 銀行變審慎

中原按揭董事總經理王美鳳指出，雖然資金氾濫，但由於經濟不確定性高，銀行從長遠角度考慮，取態審慎。另外，按揭利潤低微，尤其近日拆息雖然下跌，但存款息面對虛擬銀行的競爭時，未有同步降低太多，以致資金成本仍較高。她又指出，12個月港元拆息跌幅較輕微，與12個月美息的差距，近月維持在高位，反映銀行欲保留長錢。

昨日12個月港息微跌至1.31厘，較美息高約0.7厘，雖較早前的逾1厘有所收窄，但仍是近20年以來的高位（見圖）。

港美息差處近20年高位

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，現時環球經濟不穩，本港失業率上升，使銀行加強風險管理，加息以平衡資金成本、風險及利潤。他相信銀行有機會進一步微調相關按揭優惠。