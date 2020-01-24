經濟

7新股今截飛 歐康超購528倍

【明報專訊】7隻新股今日將截止認購，昨日孖展已率先截飛。據本報統計，資金主力流入四大新股，分別為兩隻未有盈利生物科技股（B股）歐康維視生物（1477）與永泰生物（6978），以及電子煙股思摩爾（6969）與物管股正榮服務（6958）。其中以眼科藥股歐康維視生物吸資遙遙領先，8家券商共計借出820億元孖展，該股公開發售額1.55億元，以孖展額計相當於超購528倍。

四大新股凍資1600億

永泰生物跟隨其後，累計錄得276億元孖展，相當於超購250倍。此外，物管股正榮服務亦有高達207倍超購，共吸孖展245億元。至於思摩爾合共錄得券商孖展近270億元，超購30倍。若僅計孖展，四大新股累計已凍資約1600億元。

其餘新股將在下周陸續截飛，暫時孖展均屬小額認購。例如騰訊（0700）作為股東的遊戲股祖龍娛樂（9990），現時共錄得約10.1億元孖展，相當於公開發售超購3.6倍。細價建築股德合集團（0368）錄得130萬元孖展，較其他中型新股更受歡迎。大型新股渤海銀行（9668），暫錄得23萬元孖展。

Hygieia今掛牌 暗盤飈六成後急回

今日掛牌的Hygieia Group（1650）公布最終錄得19倍超購，一手中籤率20%，50手穩中一手。該股昨日暗盤交易時一度坐上「過山車」，盤中曾較招股價狂飈62%，一度每手帳賺1240元。惟其後價格迅速大幅回落。最終在耀才暗盤收報0.27元，較招股價升8%。每手8000股，每手帳面賺160元。

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