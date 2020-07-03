經濟

證監轟港交所上市審批存利益衝突 揭李小加曾介入上市申請 業務部涉嫌施壓

【明報專訊】港交所（0388）近期股價強勢，看似風頭無兩，但外界一直對港交所「生意、監管」角色重疊有質疑。證監會昨日發布上市監管檢討報告，對港交所面對大型新股時的監管立場提出質疑，並重點炮轟上市部「職能分隔」政策多處不清晰，通過分析前年6宗新股個案，指出上市部及負責招徠新股的業務部門存在諸多利益衝突（見表），其中一宗疑似指向前年上市的百濟神州（6160），行政總裁李小加更有份介入。

明報記者 馬迪帆

綜合報告，李小加頻頻參與打破「職能分隔」政策。前上市主管戴林瀚接受證監會問話時稱，曾兩次獲李小加邀請，一同與業務部參加新股簡介會，做法不符合上市部、業務部單獨與新股高層會面的慣例。

李小加兩度邀上市主管開簡介會

在前年一宗生物科技股（B股）申上市個案中，上市部曾被要求參與李小加、業務部與公司會面，戴林瀚雖拒絕，其後卻要求與會下屬向李小加交代會面詳情，「防火牆」效率成疑。及至後期，業務部更似乎藉李小加對上市部施壓，而李沒指出做法不妥。該B股的法律顧問在查詢公司會否被視為內地發行人時，同時將電郵發送予上市部及行政部門，又將電郵抄送李小加。李小加當時回覆指業務部將會跟進。根據其關注事宜及上市時間推測，矛頭似指向百濟神州。

報告又指港交所另一亂象是有業務部高層成為「發言人」，頻施壓上市部。在前年一宗個案中，有業務部高層在與擬申請上市公司代表會面後，隨即對上市部等多個部門發電郵，指「代表行政總裁（李小加）重申，（該公司）對香港和港交所來說都十分重要」。此外，在其他個案中，行政人員亦代替上市部籠統答覆新股所提出有關監管事宜的問題。

批培訓材料條文不清晰

證監會要求確保業務部行政人員不再作出這種看似是對上市部施壓的行為。證監又指港交所其他部門在會議上推銷業務，上市部即使純粹出席，觀感和職能也可能受影響。港交所回應指日後不會再發出上市部、業務部門一同與新股代表會面的邀請。

港交所最新在去年5月，終採用「職能分隔」的培訓材料，但證監會再批評培訓材料條文不清晰，上市部職員恐難執行，港交所須迅速就「職能分隔」作徹底而全面的研究。

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