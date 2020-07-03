經濟

憧憬成交增行業併購 中資券商股做好

【明報專訊】中港股市昨日急升，中資券商股表現突出，其中一個原因是內地盛傅中證監擬向兩家大銀行工商銀行（1398）及建設銀行（0939）發放券商牌照，試點投行業務，雖然消息未獲證實，但已經刺激市場參與者憧憬內地券商或因此會掀起一波合併潮。再者，外電彭博社昨日引述消息人士稱，內地最大券商中信証券（6030）和第二大券商中信建投（6066）的黨委已批准合併計劃，由中信証券母公司中信集團，向中金公司收購中信建投股權。

中信証券傳併中信建投 相關高管：未聽聞

不過，收市後內地媒體引述「相關券商高管」回應稱，目前未有聽聞合併一事。

除了憧憬行業合併，深圳創業板註冊制下的首輪新股最快可望本月下旬掛牌，加上憧憬繼中芯國際（0981）、君實生物 （1877）後陸續有大型股份回流科創板，新股暢旺有助推動保薦承銷業務發展，亦為中資券商帶來利好。

A股近期交投轉熱 滬指深成指連升3日

此外，A股近期交投轉趨熱熾，滬指及深成指連升3日，其中滬指昨日升2.13%，報3090點，成交額4782.16億元（人民幣，下同）；深成指升1.29%，報12,269.49點，成交額6018.53億元，兩市成交額更達到1.08萬億元水平，為近4個月新高。

至於較反映新經濟股表現的滬深300指數亦連續兩日大升，昨日收報4335點，升2.1%，創2018年1月24日以來高位。A股成交暢旺，也為券商股炒作提供了空間。

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