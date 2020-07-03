憧憬成交增行業併購 中資券商股做好

【明報專訊】中港股市昨日急升，中資券商股表現突出，其中一個原因是內地盛傅中證監擬向兩家大銀行工商銀行（1398）及建設銀行（0939）發放券商牌照，試點投行業務，雖然消息未獲證實，但已經刺激市場參與者憧憬內地券商或因此會掀起一波合併潮。再者，外電彭博社昨日引述消息人士稱，內地最大券商中信証券（6030）和第二大券商中信建投（6066）的黨委已批准合併計劃，由中信証券母公司中信集團，向中金公司收購中信建投股權。