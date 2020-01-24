經濟

恒指升穿25000關 滬深股通成交1500億創新高

【明報專訊】A股昨日爆升，上證指數逼近3100點，升逾2%，滬深兩市成交過萬億元人民幣；在內地股市強勢帶動下，港股7月首個交易日亦勁升近700點，再越25,000點關口；中資科技、金融及內房股均做好，帶動大市逾百隻股份破頂，包括騰訊（0700）及港交所（0388）等。滬深港通南北兩旺，北向成交金額更創紀錄達到近1500億元人幣。

恒指夜期轉高水後再回軟

昨晚美國就業數據遠勝預期，道指早段升逾400點，恒指夜期轉高水後再回軟，截至晚上11時報25,002點，低水122點。

以券商為首的金融股領漲下，A股昨日交投旺，滬指報3090點，為今年1月23日以來高位，直逼3100點。內地股市做好，恒指昨日亦高開高走，U盤（收市競價時段）更嘜高，以全日最高位的25,124點收市，大升697點或2.85%，是今年3月11日後收市新高，主板成交金額亦較上日增四成至1725億元，是5月29日以來最多；在中資股受捧下，國指跑贏大市，升298點或3.06%，報10,056點。升穿10,000點關。

事實上，回顧過去20年恒指表現，當中有14年的7月份都錄得升幅，7月「七翻身」多數應驗（見圖）。

滬深港通亦南北兩旺，南向港股通淨流入50.85億元，主要買入騰訊、港交所及小米（1810）；北向的滬深股通更錄得171億元人民幣的淨流入，為歷史第五高，成交達到創紀錄的1491.7億元人民幣。

中資券商股在多重利好下表現一枝獨秀（詳見另文），光大證券（6178）狂飈27%，收報7.11元；中信建投（6066）升逾15%，報10.12元的上市新高。藍籌方面，中壽（2628）升近10%冠絕藍籌。受惠內房上月銷售表現佳，潤地（1109）與中海外（0688）抽升7.8%及6.8%。騰訊及港交所再破頂；騰訊升3.99%，報518.5元，港交所升6.06%，報350元。

昨逾百隻股份破頂 多為中資股

昨日有逾百隻股份破頂，且多為中資股，回A的中芯（0981）飈17%，報31.6元；微盟（2013）升逾一成，報10.78元；美團（3690）亦升4%，收報179.4元。眾安（6060）升6%至40.65元。

法巴發表報告看好騰訊可繼續破頂，認為年內推出的兩隻手遊《地下城與勇士》、《英雄聯盟》可成為今明兩年收入增長動力；因此將騰訊今年遊戲收入預測由增長13%上調至23%，認為合理股價可達597元，即較昨日收市價還有15%上升空間。

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