疫情下難生存 國際品牌撤離香港

翻查資料，Victoria's Secret旗艦店於2017年9月起以700萬元月租，簽下10年租約，租約原於2027年8月底才屆滿，但上月卻突然提早離場，有可能需要賠90個月租金才可解約，令其需賠償高達約6.3億元予業主，旗艦店宣布結業時亦隨即遣散所有員工。其美國母公司L Brands情况亦不樂觀，L Brands表示其本年首季虧損高達2.97億美元，需要關閉品牌於北美佔總數約四分之一、共250間分店。Folli Follie亦於早前因資不抵債而申請清盤，將全線撤出香港，並遣散所有員工，同一母公司、Links of London的香港分店同樣於無預警下疑全線停業。

零售協會：八成受訪國際品牌虧損

香港零售管理協會主席謝邱安儀預料，本年6月零售跌幅將收窄，但不代表市况反彈或好轉，零售業情况仍嚴峻。她引述調查數據表示，有八成受訪的國際品牌公司正處於虧損狀態，僅8%錄收支平衡，當中有六成企業計劃於6月底前、或已經關閉在港約15%店舖。謝邱安儀曾與品牌高層會面，他們表示未想放棄香港市場，但因租金問題未能達到共識而選擇離場。