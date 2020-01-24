經濟

GAP未來一月關四舖 港僅餘3店 業界料巨舖業主需劏細求租客

【明報專訊】新冠肺炎病毒疫情重創全球經濟，加上「港區國安法」立法前後社會運動未息，部分國際品牌連環結束多間分店業務。其中美國休閒服裝品牌GAP，旗下4間本港分店，包括位於尖沙嘴加連威老道佔地約2.55萬方呎的旗艦店，將於本月底至下月初相繼結業。據店員表示，該公司未來在港僅餘位於中環、屯門及東涌3間分店。

明報記者 林尚民、黃逸沂

本報記者昨曾致電至GAP辦公室查詢，該公司員工表示，相關負責同事暫未能回覆，並已將問題轉遞給負責同事，預計今天或下周一回覆。昨日本報記者走訪多間分店，包括尖沙嘴加連威老道10號愛賓商業大廈地下、1至2樓旗艦店、九龍塘又一城GAP KIDS及銅鑼灣希慎廣場店，門外均已貼上「關店清倉」或「清倉大減價」字樣，店舖亦正在大減價清貨，部分店舖四折優惠，亦有部分貨品減至38元起。

加連威老道店經營1年即結業

本報亦以顧客身分致電GAP多間分店查詢，綜合得知，加連威老道分店將營業至本月底，又一城、希慎廣場分店同樣營業至下月2日、尖沙嘴K11 MUSEA分店，亦會於下月9日後結業，換言之一個月內，該品牌將有4間分店結業，預料下月後GAP在港只會餘下中環陸海通大廈、屯門V City及東涌東薈城（此舖為Outlet特賣場）3間分店。

GAP近年在港分店先後有多次結業或搬舖，如該公司2012年曾租用尖沙嘴海港城近2萬方呎巨舖，惟期後呎租升至約400多元水平，該公司去年把該舖搬至愛賓商業大廈（現即將結業），該舖面積約2.55萬方呎，月租約120萬元，呎租僅約48元水平，由於租約尚餘約兩年，現時營業一年後便無奈結業，估計GAP有機會要向業主賠償2880萬元，市傳該舖正以150萬元放租。

中環旗艦店傳400萬招租 劈逾兩成

另一方面，雖然陸海通大廈分店未宣布結業，不過，整個舖位地庫至二樓共15,864方呎樓面，已全部放租，傳以意向月租不足400萬元招租，即GAP很大可能於今年底滿約後不再續租，據當年租約資料，舖位首5年月租500萬元，由2016年起月租升至550萬元。換言之，現時意向月租較舊租大減約兩成至三成不等。另沙田新城市廣場分店，於今年首季亦已結業。

美聯工商舖行政總裁黃漢成指出，以往外國品牌在港租用巨舖主要是具宣傳作用，但目前市况根本「計不到數」，預計巨舖不會再受市場歡迎，業主需拆細舖位才較易租出，否則將會丟吉較長時間。另他又稱，核心區舖租仍未見底，預計今年仍會有10%至15%的跌幅。

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