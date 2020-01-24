綠悠雅苑未補價2房逼700萬 兩周兩破頂

持貨7年勁升逾九成

利嘉閣高級分區市務經理彭錦添表示，綠悠雅苑3座頂層單位，實用面積535方呎，新近以698萬元獲綠表客承接，實呎13,047元，成交價創屋苑綠表新高。原業主2013年4月以362萬元未補地價購入，持貨7年，帳面賺336萬元或93%。資料顯示，屋苑於上月底有同類單位為3座高層G室，同為實用面積535方呎的2房單位，以693萬元沽出，當時為屋苑綠表2房新高價，而相隔不足兩周，紀錄再度被打破。

十大屋苑中四屋苑本月開齋

至於十大屋苑方面，利嘉閣分行經理黃金欽表示，將軍澳新都城2期2座中層D室，實用面積538方呎，3房間隔，以838萬元成交，實呎15,576元，屬市價成交。原業主1999年4月255萬元購入，持貨21年，帳面賺583萬元或2.2倍。雖然「港區國安法」實施，惟有代理指出，昨日睇樓人次與周末相若。

第一城3房720萬沽 升值逾倍

另外，沙田第一城18座極低層C室，實用面積484方呎，3房間隔，以720萬元成交，實呎14,876元。原業主2012年2月320萬購入，持貨逾8年，帳賺400萬元或1.2倍。

此外，會德豐（0020）藍田茜發道KOKO HILLS第1期開價在即，亦帶動同區麗港城交投轉旺。

麗港城踏入本月即錄成交

中原分區營業經理洪金興表示，麗港城踏入本月即錄成交，位於25座中低層B室，實用面積517方呎，2房間隔，以795萬元成交，實呎15,377元，屬近期市價水平。原業主2007年4月以217萬元買入，持貨13年，帳面獲利578萬元或逾2.6倍。