李華明斥3800萬購西貢新盤特色戶

【明報專訊】「港區國安法」引起國際關注，但有政界人士繼續入市。土地註冊處顯示，信置（0083）西貢對面海豪宅133 PORTOFINO 3座頂層連天台單位，實用面積1238方呎，屬3房1套連工人套間隔，設私人升降機大堂，連919方呎天台，於今年5月底、國安法消息傳出後，以3800萬元連兩個車位沽出。該單位的登記買家為李華明（LI WAH MING），與前立法會議員李華明同名，料為同一人。
資料顯示，李華明是次入市須付161.5萬元稅項，即樓價4.25%，即以「首置」身分入市。事實上，133 PORTOFINO全盤僅設33伙，提供7座洋房及26個分層單位，分層單位面積由704至1239方呎，連同上述已售單位計，項目至今共沽出兩伙。
山頂南區次季交投31億 升近九成
隨着疫情緩和，今年次季位於傳統豪宅區的山頂及南區，大額成交量急升。美聯高級區域營業董事方富義表示，據該行統計，山頂及南區今年第二季（4至6月），共錄約51宗買賣，較今年首季（1至3月）大幅上升近九成，反映豪宅買家重投市場。方預計，下半年資金將繼續追捧傳統豪宅，超級豪宅表現更可望跑贏大市。若按區內指標屋苑計，大潭紅山半島分層戶成交佔最多，錄得約11宗，成交金額約4.28億元，其次為陽明山莊佔約7宗，成交金額共約2.52億元。此外，紅山半島洋房錄得4宗成交，嘉麟閣及浪琴園均錄得3宗，而麗景園則錄得約兩宗成交。