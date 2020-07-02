李華明斥3800萬購西貢新盤特色戶

資料顯示，李華明是次入市須付161.5萬元稅項，即樓價4.25%，即以「首置」身分入市。事實上，133 PORTOFINO全盤僅設33伙，提供7座洋房及26個分層單位，分層單位面積由704至1239方呎，連同上述已售單位計，項目至今共沽出兩伙。

山頂南區次季交投31億 升近九成

隨着疫情緩和，今年次季位於傳統豪宅區的山頂及南區，大額成交量急升。美聯高級區域營業董事方富義表示，據該行統計，山頂及南區今年第二季（4至6月），共錄約51宗買賣，較今年首季（1至3月）大幅上升近九成，反映豪宅買家重投市場。方預計，下半年資金將繼續追捧傳統豪宅，超級豪宅表現更可望跑贏大市。若按區內指標屋苑計，大潭紅山半島分層戶成交佔最多，錄得約11宗，成交金額約4.28億元，其次為陽明山莊佔約7宗，成交金額共約2.52億元。此外，紅山半島洋房錄得4宗成交，嘉麟閣及浪琴園均錄得3宗，而麗景園則錄得約兩宗成交。