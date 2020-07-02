七一回歸日新盤沽23伙 5年最淡靜

【明報專訊】由於市場未有大型新盤推售，七一回歸假期一手交投淡靜，昨單日錄得約23宗新盤交投，成交量較去年同期約30伙跌逾兩成、並為近5年來一手交投最少的回歸日，惟當中不乏巨額成交。其中，百利保（ 0617）及富豪酒店（0078）發展的沙田九肚富豪．山峯，昨日透過招標形式以9383.7萬元售出17號屋，該屋由地庫至天台共樓高5層，實用面積3027方呎，採4房4套間隔，花園面積1241方呎，連585方呎天台及2個車位，按成交價計，實呎3.1萬元。據悉，買家採用720日成交期付款計劃。
富豪‧山峯9384萬沽17號屋
百利保執行董事兼首席營運官范統表示，富豪．山峯今年上半年共套現近8億元，而近3日內更連錄兩宗洋房成交，合共套現超過1.6億元。
另外，興勝創建（0896）深水埗現樓項目WEST PARK昨日以785.4萬元沽出全盤最後1伙，單位為23樓A室，實用面積339方呎，2房間隔，實呎23,168元。項目全盤設63伙，已悉數沽清。
周六最少542伙一手單位應市
踏入7月，發展商加快銷售部署。除藍田KOKO HILLS 即將開價外，本周六將有兩個新盤作銷售，共涉542伙。當中，上周六首輪幾近售罄的長實（1113）將軍澳日出康城SEA TO SKY，將於周六推出336伙單位作次輪銷售，包括108伙2房、203伙3房及25伙4房，按價單定價計，整批單位市值約49億元，而次輪銷售將於明天截票。
另嘉華（0173）啟德嘉峯匯昨公布以折實平均實呎24,836元加推4號價單，涉及178伙，包括首推1B座單位。新一批單位實用面積由293方呎至766方呎，定價由821萬至2572.5萬元，扣除最高15%的直減優惠後，折實價為697.8萬元至2186.6萬元，折實實呎22,077元至30,838元，折實平均實呎24,836元。
同時，項目亦已上載最新銷售安排，將於周六分別以價單發售170伙及以招標形式推售36伙。