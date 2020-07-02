七一回歸日新盤沽23伙 5年最淡靜

富豪‧山峯9384萬沽17號屋

百利保執行董事兼首席營運官范統表示，富豪．山峯今年上半年共套現近8億元，而近3日內更連錄兩宗洋房成交，合共套現超過1.6億元。

另外，興勝創建（0896）深水埗現樓項目WEST PARK昨日以785.4萬元沽出全盤最後1伙，單位為23樓A室，實用面積339方呎，2房間隔，實呎23,168元。項目全盤設63伙，已悉數沽清。

周六最少542伙一手單位應市

踏入7月，發展商加快銷售部署。除藍田KOKO HILLS 即將開價外，本周六將有兩個新盤作銷售，共涉542伙。當中，上周六首輪幾近售罄的長實（1113）將軍澳日出康城SEA TO SKY，將於周六推出336伙單位作次輪銷售，包括108伙2房、203伙3房及25伙4房，按價單定價計，整批單位市值約49億元，而次輪銷售將於明天截票。

另嘉華（0173）啟德嘉峯匯昨公布以折實平均實呎24,836元加推4號價單，涉及178伙，包括首推1B座單位。新一批單位實用面積由293方呎至766方呎，定價由821萬至2572.5萬元，扣除最高15%的直減優惠後，折實價為697.8萬元至2186.6萬元，折實實呎22,077元至30,838元，折實平均實呎24,836元。

同時，項目亦已上載最新銷售安排，將於周六分別以價單發售170伙及以招標形式推售36伙。