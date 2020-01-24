本季十大焦點新盤 涉逾4360伙 KOKO HILLS最快今開價 勢成下半年頭炮

明報記者 林可為、張允亭

上月底長實（1113）將軍澳日出康城SEA TO SKY首輪銷售開紅盤，將軍澳以至東九龍繼續成為第三季新盤戰場，其中藍田會德豐KOKO HILLS，第1期提供413伙，最快今日開價。

會德豐常務董事黃光耀表示，KOKO HILLS第1期首批單位將不少於83伙，惟同區毗鄰住宅項目樓齡逾30年，難以比較，故價錢將參考港島區或何文田樓盤。

御海灣最快本月賣 涉669伙

黃光耀表示，首批推出單位將會涵蓋1房、2房及3房戶，而4房單位則會於稍後以招標形式出售；項目示範單位昨日首度向傳媒開放，預計本周末開放予公眾參觀及開始收票，最快下周開售，料可吸引換樓客和分支家庭。

對於「港區國安法」正式實施，黃光耀表示，維持社會穩定很重要，希望「港區國安法」可令大家安心，民生和營商環境都可以更穩定。

新世界大圍站上蓋 市場矚目

新界方面，4個主要新盤共提供2381伙，其中新世界（0017）大圍站項目1期勢成焦點，提供783伙，涵蓋1至4房戶，同樣一網打盡上車、家庭和投資客。項目位處大圍站上蓋，經屯馬線一期往鑽石山站、啟德站等東九龍地區，車程約10餘分鐘，為樓盤一大亮點。此外，已獲批預售的新地（0016）屯門御海灣，市場預計最快本月開售，項目涉及669伙。

至於新供應向來較少的港島，依然聚焦新地東半山CENTRAL PEAK第1期，以及長實（1113）中半山波老道項目。兩大豪宅原擬去年夏天推出，惟反修例風波令社會氣氛惡化，使樓盤押後推出，如今兩盤有機會在季內登場。

業界料本季承上季新盤旺勢

利嘉閣研究部主管陳海潮認為，一手市場處「當頭起」之勢，隨着政治及社會情况趨穩定，料發展商第三季會積極推盤，以收復上半年、特別是首季失地，本季一手餘貨成交量料較上季有過之而無不及。

陳續稱，新冠肺炎疫情仍未完全退卻，加上失業率能否紓緩，以及9月立法會選舉臨近，三者均為影響第三季經濟的潛在不明朗因素，但相信社會情况不會急劇惡化，對季內樓市影響有限。