湯文亮：移民牀頭金盡 才看到真面目

我反而有這個懷疑，究竟有沒有300萬香港人打算移民，而香港統計處的最新數字，就是有70萬香港人打算移民，其中30%打算移民至大灣區，我覺得很奇怪，去大灣區又怎可以說是移民，最多只能夠說是移居。不過，即使如統計處所說，有接近50萬香港人打算移民，仍然是很高數字，究竟這是不是一個正確數字，或者數字是有誤導成分，一定要細心了解一下。

回歸前後 移民者心態完全不同

現在香港打算移民的人心態與回歸前的完全不同，回歸前移離香港的人，無論他們去哪個國家，都是以拓荒者心態，當時很多移民放棄在香港擁有的事業及以低價出售手上資產，正是「棄我去者，昨日之日不可留」， 大家都心無旁騖。但現在移民的人，大多數以退休心態，搵唔搵到工都在其次，或者根本不會搵工，如果有人問那些人移民的目的，他們可能答不上，其實是一班沒有目的的移民。

勿表錯情 以為到海外受歡迎

有人問，既然不少國家都知道香港現在移民的人都是帶着退休心態，點解仲要歡迎他們？其實很簡單，那些國家認為香港移民只是一批長期居留的旅遊人士，一批高質消費者，所以英國對持有BNO的香港人表示，要住滿5年才可以申請入籍，其間不能取英國福利，還要證明有足夠金錢在英國生活。

所以，那些香港移民千祈唔好表錯情，認為他們很受歡迎，當牀頭金盡，要融入當地社會，與當地人爭生活，那時候才見到那些國家國民真面目，這亦是有咁多人回流香港的原因。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]