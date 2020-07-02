周顯：陰啲陰啲升 好過一炮過

蒙古能源虧轉盈 股價曾飈7倍

看當日的成交，大約成交了1億股，卻有2億元的成交額，即是平均價是2元。它大約發行了1.9億股，換言之，在當日它大約成交了一半的市值。

看其帳目，它的主要「收入」包括了可換股票據衍生工具部分之公平值變動3.7億元，可換股票據之修訂收益2.4億元，衍生金融工具之公平值變動7.9億元，可換股票據之終止確認收益2.1億元，物業、廠房及設備之減值虧損撥回5.2億元，這些「收入」加起來，總數是21.3億元，已經遠高於其利潤了。

不過，如果講到帳目，蒙古能源當然一點兒問題也沒有，皆因雖然有淨負債23.54億元，以及淨流動負債約14.32億元，但大股東兼主席魯連城向公司墊款19億元的融資，而且無意要求償還貸款，直至公司有充足現金才予以償還。

講到筆數咁大，但其實，公司的市值經過大升之後，只有3億元，換言之在它大升之前，只有1億元市值而已。相比起它的全盛時期，千億元市值，真的是蚊髀與牛髀了。

如果你問我，這股票可不可以買，我會說，如果它陰啲陰啲咁升上去，升上去幾億元市值，走勢會好得多。如今它大鑼大鼓大成交，一口氣打上去，單單從走勢上看，就很肉酸了。

[周顯 投資二三事]