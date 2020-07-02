劉思明：港股下半年焦點清晰 貴乎操作

上半年面對消息面，無論是疫情造成傷亡及企業經濟重挫、各國之間關係緊張、社會動盪，幾乎被一大片利淡或不明朗因素籠罩，但股市大挫後能迅速走出谷底，主要是各國大力放水避免流動性緊絀釀成金融危機，資金氾濫，再加上疫情加速營商及生活模式轉變，入市資金傾斜，對新經濟概念火上加油，更瘋狂地炒作。

資產泡沫或爆 科網熱大勢不變

因此，下半年有兩大重點，一是寬鬆貨幣環境變化，一旦經濟呈復蘇迹象暫停放水，或美國總統大選的選情或結果，令政策或預期出現改變，都可能引起股市震盪。二是放水無疑引起很多後遺症，債務上升、通脹、社會不穩等問題，甚至催生資產泡沫，但要分清資產泡沫與當前的科網熱不同，前者遇到收水或流動性緊張會篤破，後者則是時代變遷形成，熱炒會令估計變得高昂，價格會變得波動，但科網熱大勢不會逆轉。

至於港股實際情况，今年初恒指承接去年第三、四季的反彈，最多累升985點，升上29,174點，之後急轉直下，3月曾低見21,139點，由升3.49%轉倒跌7050點或25%，即使低位反彈，上半年仍要累跌3762點或13.35%，收報24,427點。

上半年特別是第一季出現股災式下跌，對上兩次分別為2015年第三季及2011年第三季，再數就是2008至09年金融海嘯、2000至01年科網泡沫爆破、1997至98年亞洲金融風暴，持續或間斷出現股災式下跌，可以說自金融海嘯後，各國推出量化寬鬆（QE）救市，此舉有效止住股市進一步惡化，如2011年歐債危機、2015年港股大時代，恒指單季最多跌24.1%、22.41%，之後不再大跌。

恒指或升穿26800後才明顯調整

此外，恒指2010年11月至2011年10月由最高位至最低位累跌35.29%，2015年4月至2016年2月累跌36.06%，而2018年1月創歷史新高後向下，至今年3月累跌36.87%，假設3月已見底，今次調整幅度維持在海嘯後水平，不過，今次調整周期比前兩次（2010及2015年）長。若將前兩次調整後反彈收復跌幅的一半連成一條趨勢線，預計向上有機會嘗試突破趨勢線約25,800點，甚至升穿26,800點，情况如2012年2月及2016年9月，之後才再一次較明顯調整。

恒指走勢只能判斷整體氣氛，大市表現參差，尤其好壞兩端的差異極大，選股或行業對回報有更很大影響。以藍籌股為例，上半年平均跌15.79%，中位值跌18.6%，兩者跌幅比恒指大，當中最差的太古（0019）、聯通（0762）、匯控（0005）跌逾四成，最好的中生製藥（1177）、騰訊（0700）、港交所（0388）卻可升逾三成。

行業的情况也一樣，根據本報數據庫追蹤的30個行業，上半年中位值跌17.4%，平均值跌8.14%，平均值與中位值差異大，反映行業表現分佈更參差。期內，能源及相關、航空及相關、綜合企業跌逾三成表現最差；相反軟件服務升逾七成半，教育升近四成，家品及零售、醫藥保健升逾兩成。

生科升勢勁 物管惜貨而沽

若把行業組成指數，另加兩個主題B類生物科技股及物業管理股，上半年，生物科技及物管股指數分別倍升及升六成，與軟件服務同樣炒得熱火，並與其他今年表現最強行業指數如教育、家品、醫藥等處於上升趨勢，除了物管股。

物管股指數3月低位回升到5月初步見頂，雖然累積升幅大，回報甚豐，但股價沒有掉頭向下，只是在高位橫行，可視作即使大漲後估值高昂，短線欠缺催化劑，乏力再升，投資者仍惜貨而沽，此對其他強勢的行業有啟示。

總括而言，下半年的焦點依然上半年或第三季強勢行業或主題，當然強勢股在今年動輒了升了三四成及倍升後，股價一定變得波動，但大勢已成，策略上要逢低吸納。

[劉思明 數據尋寶]