張兆聰：展望第三季 新經濟龍頭可取

在疫情爆發前，不少投資者都認為納指估值過高，豈料疫情後竟然快速創新高，相信很多人接受不了，結果錯過了4月、5月的升浪，到6月才大舉追入，美銀美林基金經理調查，也顯示6月份的現金水平下降速度最快。從反彈角度看，今次回升其實比不上2009年，當時標普由666點，一直升至1200點水平才出現回調；今次則由約2191點升至3233點，升幅還不足50%。

大家可以說估值較當年高，但要留意的是，美國10年期債息在疫情前處於1.5厘水平，現在則處於0.6厘，無風險利率大跌，理論上股市估值會擴張20%至30%。當然，不少舊經濟股能否復蘇實屬未知數，故標普、道指都未破頂，但納指則充分體現了無風險利率下降的威力。

持各主題龍頭最簡單回報高

撇開大市不談，從策略角度看，持有各主題龍頭是最簡單、回報高的方法。核心以騰訊（0700）為主，雲計算代表是金蝶（0268）和金山軟件（3888），SaaS的微盟（2013）和有贊（8083），互聯網醫療的阿里健康（0241）和平安好醫生（1833），醫療設備股微創（0853）、愛康（1789）和威高（1066），若再加上電動車Tesla，以及一些生物股，基本上就將上半年資金流入的對象全都收歸組合內。

當然，這些股份累積升幅驚人，會否已過高？筆者不知。但重點不是去估頂，而是資金會否繼續流入。港股其實已A股化，A股的特點是牛短熊長，牛短的原因是內地資金太狼性，升勢一到來，便會將該主題未來10年的增長一下子反映在估值上。升的時候持續拉升，一旦見頂就進入漫長跌浪。新經濟股未來前景空間廣闊，但其實又很難去量化，價值多少就看資金有多少，強者愈強。此外，金融、能源、地產等傳統股份不能沾手，資金流向與上半年不會有太大改變，主題仍是新經濟，舊經濟偶然又會有炒作。昨日A股便又炒起內銀和內房等舊經濟股。

港股A股化 傳統股份別沾手

值得一提的是騰訊。股王當年被一篇《騰訊沒有夢想》批評投行化後，股價就開始拾級而下，但投行化後幾年，今年卻開始大豐收。現在除了阿里系、頭條系外，在新經濟各領域的龍頭，大股東都是騰訊。

例如騰訊持有美團（3690）18％、拼多多17％、快手20％、京東（9618）18％、虎牙37％但擁有50.9％投票權、斗魚38％，全都是單一最大股東，還未計親生的閱文（0772）和騰訊音樂。可以說，騰訊在遊戲、社交、外賣、音樂、遊戲、文娛直播以至短視頻等領域，都是領先或不輸於對手。比不上阿里的只有雲計算，支付稍為落後，但在電商以外的支付場境卻較支付寶更為消費者接受。此外，集團所投資的股權價值在第二季都飈升，尤其是拼多多和特斯拉，也利好投資氣氛。

騰訊重估空間大 逢低收集

如果怕買其他高升股摸頂，逢低收集騰訊就是捕捉新經濟的好工具。雖然騰訊估值也不廉宜，但與歷史高位40倍相差不少。以2021年約29倍來看，隨着牛市推進，絕對有更多重估空間。

[張兆聰 還看今朝]