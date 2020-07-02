趙海珠：避險情緒重臨 美元或短暫反彈

美國南部的加州、得州及佛州的每日新增病例創下紀錄新高，相關州份重啟封閉措施，紐約及美國東北部對來自南部疫區的人士亦實施隔離措施；美國財政部長梅努欽表示，政府正考慮另一項財政刺激計劃，預計本月會遞交國會表決。

我們認為，雖然近日美國公布的數據有所改善，政策進展亦利好經濟，但由於新增病例仍持續上升，短期或對風險資產構成壓力，有助美元向上，而季尾的資金流向亦有助支持美元。

歐元兌英鎊料0.9185遇阻

美元向好，亦意味歐元短線可能會回落，歐元兌美元由早前1.1300以上回軟。歐盟的7500億歐元復蘇基金計劃仍是影響歐洲以至歐元走勢的關鍵因素，第三輪會議將於7月17至18日舉行，若協議取得共識，將會有利歐元走勢。

另一風險因素是美國就空中巴士補貼向歐洲國家徵收關稅，故國際貿易關係仍值得關注。歐洲正逐步重開經濟，目前並未出現再度爆發，預料歐元兌美元在1.1145至1.1165有即市支持。另外，歐元兌英鎊近日持續向上，匯價已突破0.9100水平，預期在0.9185或會遇阻力。

歐元日圓交叉盤先看124水平

另外，美元兌日圓在過去三星期都處於106至108之間窄幅上落，我們認為此區間分別為支持及阻力位所在；若市場情緒轉向避險，匯價有機會下試105.00至105.30。至於歐元兌日圓若繼續下跌，或會引發大量資金流入並推動匯價恢復升勢，124.40會是初步目標水平，即市支持位於119.40附近。

渣打銀行財富管理高級投資顧問

[趙海珠 匯市前瞻]