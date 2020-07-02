劉宇亮：政策扶持A股成交增 利好券商板塊

推進科創板建設 引入做市商制度

今年中國IPO市場暢旺，據統計截至5月31日，中國券商投行IPO承銷合計收入52.39億元，同比增長107.7%。

而A股IPO承銷保薦業務上，頭10家券商佔據2019年IPO市場募資總額的近七成。另外，新創業板以超預期的速度推進，6月15日起深交所將開始受理創業板在審企業的首次公開發行股票、再融資、併購重組申請。

深交所審核期限為兩個月，證監會註冊期限為15個工作日，首批企業將於7月1日申購，7月下旬有望正式開板，首批企業將集體掛牌交易。大券商主要集中在A股市場的保薦承銷業務，而新創業板發展則有利中小券商，券商投行迎來發展的黃金期。

全國兩會期間亦有建議，科創板適時推出做市商制度、研究引入單次T+0交易，保證市場的流動性，從而保證價格發現功能的正常實現。如科創板落實引入單次T+0交易，A股市場交易量料有約10%至20%的增加。

炒作概念多 憧憬新升浪

上證指數自3月中展開升浪後，守穩上升軌道，中期升浪目標劍指3000點，A股於富時羅素指數納入A股比例將從17.5%提升至25%，於6月19日收市或6月22日開市生效，亦有望令A股成交更暢旺。

短期內創業板註冊制落地、T+0交易機制推進、中概股回歸中國市場、IPO市場暢旺、上證指數重上3000點，券商板塊有眾多炒作概念，在長期估值被低估的情况下，2020年下半年有望展開新升浪。

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]