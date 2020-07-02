手機軟件下載急增 抖音領先非遊戲類

Zoom排行第三緊次WhatsApp

今年上半年，全球消費者在蘋果App Store和Google Play商店的支出估計達501億美元，同比增長23.4％。雖然手機用戶透過Google Play下載軟件達532億次，遠高於App Store的183億次，但App Store的消費仍遠超Google Play。Sensor Tower估計，App Store上半年通過軟件內購買、訂閱及遊戲產生328億美元的收入，而Google Play期內收入估計僅173億美元。

非遊戲類軟件收入最高的是約會軟件Tinder，估計上半年收入達4.33億美元。

約會軟件Tinder收入最高

排名第二的YouTube同期收入估計為4.31億美元。TikTok估計收入4.21億美元，排第三。騰訊視頻和Netflix分別排第四及第五。手遊軟件總收入則估計為366億美元，騰訊的《PUBG Mobile》在上半年擊敗《王者榮耀》，成為收入最高手遊。

（綜合報道）

[國際金融]