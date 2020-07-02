手機軟件下載急增 抖音領先非遊戲類

【明報專訊】市場研究機構Sensor Tower公布上半年全球手機軟件下載次數及收入排名。由於疫情期間大量網民留在家中使用更多軟件，今年上半年軟件下載次數按年增長26.1％至715億次。其中抖音及其國際版TikTok是今年上半年下載次數最多的非遊戲類軟件，下載次數達6.26億次。但鑑於印度政府禁止包括TikTok在內的59款中國軟件，料其下半年狀况可能受到影響。至於排名第二和第三的軟件，則分別為WhatsApp及網絡會議軟件Zoom，後者反映居家工作和學習的需求增加。排名第四至六位同屬Facebook旗下軟件，分別為Facebook、Instagram和通訊軟件Messenger。
Zoom排行第三緊次WhatsApp
今年上半年，全球消費者在蘋果App Store和Google Play商店的支出估計達501億美元，同比增長23.4％。雖然手機用戶透過Google Play下載軟件達532億次，遠高於App Store的183億次，但App Store的消費仍遠超Google Play。Sensor Tower估計，App Store上半年通過軟件內購買、訂閱及遊戲產生328億美元的收入，而Google Play期內收入估計僅173億美元。
非遊戲類軟件收入最高的是約會軟件Tinder，估計上半年收入達4.33億美元。
約會軟件Tinder收入最高
排名第二的YouTube同期收入估計為4.31億美元。TikTok估計收入4.21億美元，排第三。騰訊視頻和Netflix分別排第四及第五。手遊軟件總收入則估計為366億美元，騰訊的《PUBG Mobile》在上半年擊敗《王者榮耀》，成為收入最高手遊。