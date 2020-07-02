疫下續收支平衡 Tesla市值破1.5萬億

今年股價累升4倍

分析師預期，受惠於上海廠房復產，特斯拉第二季可能交付超過8.2萬輛電動車。部分分析師甚至估計交付量可能超過今年首季的8.8萬輛。相比之下，豐田每年則生產超過1000萬輛汽車。

隨着經濟活動逐漸重啟，美國製造業恢復擴張。昨公布的6月ISM製造業指數，結束了此前3個月的收縮狀態，出乎意料回升至52.6，是14個月以來最高。與此同時，美國就業市場亦恢復職位增長。俗稱「小非農」的美國ADP私人市場職位在6月增加236.9萬個，略低於分析師預期。不過5月私人職位由減少276萬個，上修為增加306.5萬個，令市場意外。

美5月私人職位意外跌變升

另市場避險情緒降溫，期金跌逾1%，回落至每盎司1800美元以下，由逾8年高位回落。

6月的美國私人職位增長，主要來自最受疫情影響的接待行業，職位增加了96.1萬個。ADP的分析稱，隨着經濟緩慢復蘇，影響最大的行業出現顯著反彈。深受疫情影響的建築業，上月也增加39.4萬個職位，製造業職位則增加8.8萬個。

經濟數據回穩之際，美國大藥廠輝瑞（Pfizer）公布，與德國生物技術公司BioNTech共同開發的新冠病毒疫苗初步人體測試效果良好，刺激輝瑞股價早段升5%，並帶動美股早段向上。「人造肉第一股」Beyond Meat公布，與阿里巴巴 （9988） 合作，本周將在阿里巴巴旗下50家上海市盒馬鮮生門店，出售人造漢堡肉，並於稍後將合作關係擴大至北京、杭州的盒馬鮮生門店。Beyond Meat股價早段升7%。

（綜合報道）

[國際金融]