蘋果暫停中國手遊更新 涉大量無官方版號遊戲 收入恐受累

App Store在中國產生的收入比任何國家都多，收入或受拖累。《金融時報》援引AppinChina的數據，稱中國區App Store有約6萬款付費或軟件內購買的手遊。但自2010年以來，中國監管機構僅發放約4.3萬個許可證，而去年僅發放1570個，令大量手遊不符合監管規定。近年中國大幅收緊手遊審批力度，一度已影響騰訊（0700）、網易（9999）等巨頭。國家新聞出版署昨公布，7月批出共56款國產遊戲版號，騰訊、網易、心動（2400）均有遊戲上榜。

5G iPhone或趕及年內推出

此外，《日經亞洲評論》引述知情人士稱，受疫情影響，蘋果供應商的運作受阻，蘋果正催促供應商減少首批5G iPhone的生產延誤。消息稱，5G iPhone的量產可能延後1至2個月，有望避過延至明年才推出的最惡劣局面。

雖然蘋果在中國組裝大部分iPhone，但設計團隊和其他部門卻設於在美國加州總部。今年初中國疫情爆發，令當地供應商暫停運作，雖然此後已復工，但加州總部3月起又因美國疫情嚴重而要停工，部分工程師據悉在6月才重返總部為設計定案，爭取新機發布時間，不要與每年9月發布時間相差太遠。

消息稱，蘋果已在6月底完成5G手機的大部分工程驗證測試，比平時晚約1個月，估計今年的新iPhone組裝可能會推遲至10月初或以後。

要求產4500萬部舊款iPhone

消息人士稱，蘋果之前為5G iPhone訂購了足夠在今年生產1億部手機的零件，但鑑於疫情可能影響需求，蘋果已將生產目標下調至8000萬部左右，與之前幾年相若，未來仍可能按市場需求調整。

消息又稱，由於新機推出延遲，蘋果已要求供應商在今年下半年製造超過4500萬部舊款iPhone，包括iPhone 11系列、SE及XR，以保持銷售勢頭。部分分析師認為，發布5G iPhone將會是蘋果股價上漲的潛在催化劑。

（綜合報道）

[國際金融]