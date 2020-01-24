嘉信：美股走勢 還看企業盈利新一季GDP

近日美國新冠肺炎新症上升，但股市未如早前大幅調整，游國義認為股市反應與死亡人數關連度較高，新一波感染者較年輕，死亡人數減少，因此市場反應亦較溫和；不過，標普500指數已升至較高水平，或有5%至10%調整。美股及後走勢，游國義指需要留意公司宣布第二季業績和更新盈利指引，以及新一季GDP數據，屆時才能判斷美股氣氛是否過於樂觀。

聯儲局視出招為「最後招數」

環球科技股在疫情下做好，納指曾在上月破頂，自3月底位上升達46.61%。嘉信理財香港副總裁理財顧問副總裁林長傑認為科技股估值較高，市場預期未來兩年盈利不錯，在去全球化下，製造業回到美國本土，科技企業可從此獲得業務機會，該行給予「與大市同步」評級。自3月低位到5月中，投資者湧入受疫情影響最小板塊的表現，例如醫療保健和科技業，自5月中以來，領先板塊已轉向周期行業。林長傑表示，該行將金融股評級上調至「跑贏大市」，隨着市場回穩債息回升，有利銀行的息差收入，聯儲局推出刺激經濟和支持中小企借貸，亦有利減少銀行壞帳。