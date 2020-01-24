科技股跑贏大市 業界：下半年續看好 瑞信：恒指未來6個月目標26000點

明報記者 歐陽偉昉

瑞信亞太區高級投資策略師邵志銘認為，科技股累升不少後會有機會回調，但新入場的投資者對科技股需求大，下行壓力較小，認為日後指數或基金投資者買貨後，下跌風險會開始增加。他看好5G供應鏈及相關生態系統，政策和盈利都有增長空間，會是可以維持較高估值的板塊，另外網上遊戲、在家工作相關的股票基本因素仍然偏強，看好未來兩季表現。

瑞信看好醫療地產股

瑞信下半年看好港股，預料恒指3至6個月目標價為26,000點，除科技股外，該行亦看好醫療和地產股。邵志銘表示，投資者認為經濟最差的情况已在5月、6月出現，加上環球資金增加速度為2008年以來最快。首季有不少外資已沽貨離場，去年第四季流入的資金有八成流走，再沽空間有限。邵志銘指出，本地有充足的流動性，在目前零息環境，若恒指升至26,000點，再加上股息可有12%回報，「經濟、盈利恢復疫症前水平，恒指也不會再在24,000點，是否要等到那時才入市？」

不過，該行設定的12個月目標價卻僅高500點，至26,500點。邵志銘表示，即使經濟回復，但企業盈利明年未必可以升至疫前水平，雖然資金充裕買入股票，惟整體企業基本因素始終較差，因此26,500點是合適的目標。若要將目標再推升至29,000點，需要很好的經濟環境、資金繼續氾濫，加上外資重新進入港股，不過暫時未見以上情况出現。

信安：中美關係本季重要主題

至於信安亦看好投資市場可在第三季持續反彈，信安資金管理（亞洲）高級投資策略師陳曉蓉認為，環球大規模財政和貨幣政策為經濟提供支持，是最大的正面因素，輕微看好第三季的股票表現。她認為第二季股市累升不少，第三季較難再現類似升幅，將會持續波動。中美關係會是第三季重要主題，一旦惡化至推翻首輪貿易協定，將觸發股市回調。

陳曉蓉看好A股和H股表現，中國經濟已率先在第二季反彈，而且仍有空間加大財政政策。社會購買力回復，不論網上和線下的內需股皆可受惠。科技股方面，相對網上服務公司，更看好晶片及高端製造股。

不過，她看淡港股走勢，認為市場仍未完全反映港區國安法的影響，若政治環境再次緊張，將再拖慢本港經濟的進度，影響企業盈利。