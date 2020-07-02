黎嘉恩預警：清盤潮30年最嚴重 籲監管機構放寬「買殼」 助經濟復蘇

明報記者 陳偉燊

黎嘉恩接受本報訪問時指出，從事醫護相關行業，包括提供清潔服務、銷售漂白水、火酒及口罩產品，甚至從事網上銷售者，近期生意尚算不俗。

以他所見，圍繞零售、酒店、旅遊及航空業的財困及倒閉情况最明顯，從事貿易者亦少了訂單。緊接下一波，他擔心地產公司、大業主等亦會受連累，原因是零售業不景會衝擊租務，最終影響以收租為主的業主財務狀况。

下一波憂大業主受累

現時出現的是，街舖開始十室九空，隨着企業裁員，下一波受影響的是寫字樓租務，之後才到住宅受到影響。在這個情况下，他相信經濟未必出現V形反彈，而是需時更長的U形反彈，難言今年下半年是否清盤高峰期，只能說情况不容樂觀，更擔心之後更多的個人破產情况湧現，形成骨牌效應。他表示：「現時出現清盤、結業，是過去30多年最差，差過2008年，接到的個案，比以前更難救！」

觀乎近期接手的個案，黎嘉恩形容，多了因股東爭抝而觸發的清盤，債權人及銀行出手將公司清盤者亦普遍，亦多了人寧願直接自願清盤。現時出現清盤的個案規模，即使未必大過以前，中小企及中小型上市公司出事頻率卻較多，亦有內地居民捲入移民債致出事。尤其監管機構出招令反向收購比前困難，不夠時間作出拯救，致殼價變得不值錢，他指出：「要接手的企業，往往剩餘價值不多，香港是否需要想想，在謹慎監管同時，在當前經濟下行，是否適宜稍為放鬆處理反向收購個案。」

白武士傾向價錢極低殘才出手

他以上市的零售企業為例，很多時經營者只租用店舖經營，品牌並不值錢，餘下的存貨往往涉及賒貨或寄存成份，因此一旦清盤，債權人所得極為有限。在「寧買當頭起，莫買當頭跌」的心態下，白武士更傾向在價錢極低殘下黎嘉恩才出手，態度審慎，出價不會太高，致併購很多時會中途叫停。

雖然最近政府向全民派錢1萬元，黎嘉恩認為，這只屬杯水車薪。他稱，「現時要等政府就破產保護條例，還需時進行二讀、三讀，便更應該適當放寬反向收購上市企業，藉此重振經濟，保障就業，亦幫助到債權人及股東，不致血本無歸」，最終減少社會損失。