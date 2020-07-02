平安虛銀接入貿易通 加快審批小微企貸

中小企手機開戶僅約半小時

壹賬通指，試業期間將為個人客戶提供8.8厘活期存款利息，並推出中小企開戶及貸款服務，不僅標榜審批階段毋須繳交文件，且為客戶提供「5天放款保證」。馮鈺龍表示，目前全港有超過34萬家中小企業，當中有約11萬家為進出口商，佔據最大的市場份額，而合作伙伴貿易通在本港擁有逾九成貿易中小企客戶量，因此該行初步會先為貿易客戶群提供服務。

他續指，該行將接入貿易通的客戶數據，包括其業務表現、貸款及債務狀况、涉訟紀錄等，以進行風險評估分析，有效減低成本同時，亦能快速了解客戶背景，加快開戶及貸款審批流程。他又透露，中小企經該行手機開戶時間大概需約25至38分鐘。

「借多少天就還多少天利息」

他表示，中小企向傳統銀行借貸，即時金額不大亦需作分期還款，變相要額外支付多餘利息，提早還款亦需罰息，因此該行冀以「隨借隨還」概念，即客戶可直接經手機得悉審批結果，且「借多少天就還多少天利息」，為中小企提供較彈性的利息服務。

至於會否擴充至其他中小企客戶群，他指出，未來會視乎進出口商以外客群的需求及難題再作研究，又稱透過合作接入其他中小企客戶數據是該行其中一個發展方向，但強調更重要的是基於合作去優化客戶的體驗及需求。