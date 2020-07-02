「三馬」中最傳奇 遇伯樂打進保險業

馬雲急流勇退 馬化騰陸續放權

昨日輪到馬明哲辭任平保行政總裁一職，雖仍保留董事長職銜，但自2002年平保重組後一直身兼兩職達18年之久，加上1955年出生的他今年底便屆65歲，要說馬明哲亦開始為退休鋪路亦不為過。

馬明哲自平保成立後一直是公司代表人物，也是這間中國最大民營保險公司的創辦人，但說到真正締造出平保集團的最關鍵人物，其實是馬明哲事業上的伯樂、被譽為「蛇口之父」的袁庚。馬明哲18歲已工作，最初在湛江市的水電廠當工人，1983年調任至招商局蛇口工業區。由於馬明哲是當時少數懂駕車的人，因此被選中，為當時任職蛇口工業區總經理的袁庚擔當專用司機。

從「蛇口之父」御用司機 變身民企領軍人物

在袁庚身邊工作兩年，馬明哲獲袁庚的賞識和信任，其後獲安排到蛇口工業區社會保險公司工作。至1986年，馬明哲大膽向袁庚建議成立一間商業保險公司，得到袁庚的支持，袁庚更為此致函中央政府，詳述成立一家新體制保險公司的必要。

在袁庚的大力協助下，1988年中國平安保險成立，馬明哲擔任董事總經理。2016年袁庚去世，馬明哲在悼文中直言：「袁董是平安事業的孕育者、推動者和最堅定的支持者，亦是我本人終身受益的恩師。」

1994年平保完成股份制改革，馬明哲兼任董事長兼總經理，及至2002年平保集團完成重組，馬明哲便一直擔任集團董事長兼行政總裁至今。