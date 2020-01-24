馬明哲辭平保CEO 料鋪路退休 保留董事長職 姚波獲擢升躋身「三頭馬車」

明報記者 歐陽偉昉

平保在上海交易所收市後公布消息，A股昨日收市升2.94%，報73.5元人民幣。平保表示，馬明哲將繼續擔任董事長，負責公司的戰略發展、戰略創新、人才培養、文化建設，以及重大事項決策等職責，繼續發揮核心領導作用。

董事任期明年屆滿 去向惹關注

惟翻查資料，馬明哲董事任期將於明年屆滿，未知今次調動是否為退下來做準備。平保表示，該行在2018年建立聯席首席執行官「三頭馬車」機制，他們與各職能執行官的合作運作機制已經成熟，馬明哲是鑑於當前公司的決策體制、運作機制完備，人才梯隊完整成熟，故提出不再兼任首席執行官。

馬明哲年底屆65歲，加上近期馬雲、馬化騰等多間中國大型民企創辦人開始退出公司職位，市場近期已開始談及馬明哲退休安排。銀河證券業務部發展董事羅尚沛認為，雖然馬明哲卸任首席執行官未必與年齡有關，但平保近年開始轉型加入新科技業務後，作為公司第一代料開始準備功成身退。

平保今年已有兩名高層離任，執掌平保壽險業務約9年、時任聯席首席執行官李源祥在今年1月底離開平保，轉投友邦保險（1299），6月起出任首席執行官兼總裁；另外曾被視為馬明哲接班人、在去年10月接任副董事長的任匯川亦在5月離開平保，市傳他隨即加入騰訊（0700），協助發展互聯網金融業務。

專家：發展成熟 對股價運作影響微

光大新鴻基證券策略師伍禮賢認為，馬明哲退任首席執行官不會對平保今日開市股價，以至日後運作有影響，以平保實行職業管理人制度，而且業務成熟、規模龐大，馬明哲離任不會對業務架構有影響。平保的主要業務為壽險業務，會受其代理人規模增長關係較大。

姚波將獲委任為聯席首席執行官，平保表示，姚波有助補充集體決策機制，增強從戰略規劃到實施的管控體系，他將負責集團的戰略規劃，業務目標制定、績效考評，主管集團預算、產品、管控等職能。目前平保尚有兩名聯席首席執行官，兼任總經理的謝永林負責集團金融業務，另一名聯席首席執行官陳心穎主管科技和創新業務。

翻查資料，姚波近月曾來港置業，在5月購入柯士甸站上蓋GRAND AUSTIN單位，實用面積1215方呎，成交價高達4500萬元。