SEA TO SKY周六次輪銷售336伙

KOKO HILLS定價參考何文田項目

另會德豐（0020）藍田KOKO HILLS將接力推售，勢成今年下半年新盤頭炮。會德豐地產常務董事黃光耀表示，KOKO HILLS樓書日前已上載至官網，預料日內公布首張價單，預計不少於83伙，料主打2至3房單位，價錢將參考何文田項目，而4房單位設有16伙，計劃以招標形式發售。目前暫時先推出第1期項目，第2及3期將視乎推售情况及進度而定，暫未有確實時間表。發展商今日開放示範單位供傳媒參觀，包括2房及3房戶，其中一個連裝修。

會德豐地產市務助理總經理陳惠慈指出，KOKO HILLS會所名為CLUB KOKO，涉5.4萬方呎，會所由著名英國室內設計師David Collins Studio設計，室外綠化空間佔整體的兩成，另設施包括4個游泳池、24小時健身室、480米跑步徑、室內兒童遊樂室等。另外，內房恒大（3333）屯門恆大．珺瓏灣新近修訂價單，最高可享訂價逾14%之折扣優惠，並為買家代繳從價印花稅金額，上限為成交金額3%，並可於入伙後免費享有最高22個月管理服務。