汪敦敬逾億購名鑄 料國安法助減投資風險

社會爭議和疫情夾擊，令部分投資者卻步。不過，汪敦敬認為香港作為金融中心的發展方向不會走回頭，一定繼續向前。他指本港M3貨幣供應量持續上升，加上阿里巴巴（9988）在港第二上市等，都可見本港金融中心功能不變、經濟結構不變。他亦不同意坊間指「社會蕭條會令香港走下坡」的說法，因為社會蕭條是「結果」，而非「原因」。

資金泊港 疫情無損樓市

他認為，疫情影響環球經濟，但資金仍然停泊在本港，本港住宅樓價亦僅跌數個百分點，屬近乎奇蹟，成功保護到港人的物業資產。因此，他對後市感樂觀，相信市况會陸續回穩，並於明年下半年回復正常。

名鑄複式擬先出租 數年後自住

作為投資者，汪敦敬今年4月以1.26億元購入尖沙嘴名鑄一個逾2000方呎複式戶，單位原則3房套間隔，坐擁開揚維港海景。汪表示，現時會將單位出租，打算數年後自己居住，不過現時對單位開則不太滿意，或會之後將其中兩間睡房打通。

計劃投資市區一線商舖

他認為，售價屬「抵買」，相信正常市道下這個價錢買不到，並對維港海景單位的增值潛力非常有信心，打算持貨作長遠投資。至於他的下一個物業投資目標則為市區一線商舖。

年輕一代慨嘆上車難，汪敦敬建議，年輕人要置業上車不宜太理想主義，要認清現實，上車物業不是「Dream House」，不要太在意物業地段，曾居住於新界的他笑指「阿叔我都是四十幾歲先住九龍」，建議物色400萬至500萬元的兩房戶作上車盤，因為此類單位升值潛力較大，同時可借九成按揭入市。