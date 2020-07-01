國安法通過前夕 太古城連錄3宗成交

【明報專訊】人大昨日正式通過港區國安法前夕，龍頭屋苑鰂魚涌太古城單日便錄3宗成交。中原分行經理莊劍嵐表示，上述3宗成交中，包括華山閣中層H室，實用689方呎，3房套間隔，以1280萬元易手，實呎18,578元。原業主2012年3月765萬元買入，帳面賺515萬元或67%。資料顯示，同座同面積高兩層H室，去年5月以1380萬元售出，現成交價較一年前低100萬元或7%。屋苑上月錄得約37宗成交，與5月39宗相若。
新都城實呎破1.9萬 屋苑今年新高
部分二手屋苑錄高價成交，香港置業助理分區董事劉浩勤指出，將軍澳新都城二期9座高層F室，實用363方呎，2房間隔，以697萬元易手，實呎19,201元，售價創屋苑同類新高，呎價則創屋苑今年新高。原業主2014年446萬元購入，帳面獲利251萬元或56%。
不過，有個別業主大幅蝕讓。土地註冊處顯示，灣仔星域軒1座高層B室，實用1510方呎，3房複式單位，上月初以4438萬元易手，實呎29,390元。原業主為具內地背景人士，於2017年11月以5558萬元買入，現帳面蝕1120萬元，由於持貨不足3年，需付樓價一成、即443.8萬元額印稅，連同其他使費內，預料實蝕約1900萬元或34%。
內地客沽星域軒額印貨 不足3年蝕三成
另世紀21北山地產營業董事嚴智贇表示，北角柏蔚山3座低層G室，實用911方呎，3房連工人房間隔，以2,300萬元成交，實呎25,247元，低市價約一成。原業主為具內地背景人士，2018年6月2861萬元購入上址作投資用途，其後淪為銀主盤，單位貶值561萬元或近兩成。此外，美聯區域經理蔡偉傑表示，剛收樓的屯門御半山II一個實用250方呎的2A座中低層J室開放式戶，以8500元租出，暫為屋苑最低租金，呎租34元。業主去年中以約475.4萬元購入，租金回報約2.1厘。