國安法通過前夕 太古城連錄3宗成交

新都城實呎破1.9萬 屋苑今年新高

部分二手屋苑錄高價成交，香港置業助理分區董事劉浩勤指出，將軍澳新都城二期9座高層F室，實用363方呎，2房間隔，以697萬元易手，實呎19,201元，售價創屋苑同類新高，呎價則創屋苑今年新高。原業主2014年446萬元購入，帳面獲利251萬元或56%。

不過，有個別業主大幅蝕讓。土地註冊處顯示，灣仔星域軒1座高層B室，實用1510方呎，3房複式單位，上月初以4438萬元易手，實呎29,390元。原業主為具內地背景人士，於2017年11月以5558萬元買入，現帳面蝕1120萬元，由於持貨不足3年，需付樓價一成、即443.8萬元額印稅，連同其他使費內，預料實蝕約1900萬元或34%。

內地客沽星域軒額印貨 不足3年蝕三成

另世紀21北山地產營業董事嚴智贇表示，北角柏蔚山3座低層G室，實用911方呎，3房連工人房間隔，以2,300萬元成交，實呎25,247元，低市價約一成。原業主為具內地背景人士，2018年6月2861萬元購入上址作投資用途，其後淪為銀主盤，單位貶值561萬元或近兩成。此外，美聯區域經理蔡偉傑表示，剛收樓的屯門御半山II一個實用250方呎的2A座中低層J室開放式戶，以8500元租出，暫為屋苑最低租金，呎租34元。業主去年中以約475.4萬元購入，租金回報約2.1厘。