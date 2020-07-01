租金指數連跌9月 累挫逾一成

SARS後最長跌浪

5月份租金指數最新報177.7點，按月跌1.17%，按年跌8.97%，已連跌9個月，較去年8月高位200.1點累跌11.19%。資料顯示，租金指數歷來最長連跌紀錄，為2001年2月至2003年10月，當時租金指數連跌31個月共27.1%，而2008年7月至2009年3月金融海嘯期間，租金指數連跌8個月，跌幅達23.4%。

業界料租務旺季臨 跌幅或放緩

單計今年首5個月，租金指數已累跌6.3%。若按單位面積劃分，5月份各類型單位租金指數均下調，實用1076方呎或以下A至C類中小型單位租金指數報181.4點，按月跌1.14%；實用1077方呎或以上D至E類大型單位則報143.8點，按月跌1.3%。美聯首席分析師劉嘉輝指出，今次出現的「樓價升、租金跌」情况，在2015年及2019年亦曾出現，惟今年情况相對顯著，主要隨着疫情減退，樓市回暖，加上息率低企，相信持貨力強的業主於現階段未會急於沽貨，反而寧願將單位出租，部分甚至以低於市價放租，導致今年樓價與租金明顯背馳；然而隨着樓市回暖，加上租務旺季來臨，租金跌勢或有望放緩，預期短期未必會大幅下挫。