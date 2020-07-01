官方樓指5月升近2% 13月最勁 僅低歷史高峰約3% 業界料下半年或破頂

明報記者 林尚民

差估署最新公布5月份私宅售價指數報384.8點，繼4月份下跌0.11%後大幅反彈1.93%，升幅比去年11月政府宣布放寬按揭成數時所錄得的1.88%還要多，更成為自去年4月錄得3.59%後13個月最大升幅。若與去年5月份歷史高位396.9點比較，僅低約3.14%。總結今年首5個月，在疫情下售價指數累升近1.5%。

首5月升近1.5% 收復疫情跌幅

若以單位面積劃分，實用431方呎或以上的小型單位升幅最勁，最新售價指數報427.3點，按月勁升2.1%，跑贏大市。實用1722方呎或以上的大型單位，售價升幅最小，最新報312.7點，按月僅升1.19%。

利嘉閣研究部主管陳海潮稱，該指數反映4月下旬至5月上旬市况，當時疫情轉趨緩和，政府亦推出救市措施。陳又指，雖然國安法正式通過，但國安法由5月底公布至今已1個多月，市民普遍都預期一定會通過，近日一二手市場均見暢旺，他表示，新冠病毒疫情持續受控，加上「港區國安法」通過料可穩定市場，帶動樓市進一步復蘇，料下半年售價指數有機會錄得約5％升幅，加上1至5月已累升近1.5%，及預計6月份會有約2％升幅，料全年會上升約9％，屆時將有機會突破400點，重上歷史高位。

細單位升2.1%跑贏大市

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑則認為，受疫情影響，各國往來受限，但樓價不跌反升，證明港人需求強勁，而上周公布的中原城市領先指數CCL較年初已上升1.7%，反映疫情下的樓價跌幅已被抵消，現時CCL距離歷史高位不足5%，料可提前於第三季末突破歷史高位。

不過，萊坊執行董事林浩文認為，本港樓市調整期仍未完結，許多因素正影響樓市走勢，包括國安法正式通過、未來中美關係，以至立法會及美國總統選舉等，均影響樓市走向，估計今年香港住宅樓價仍會處調整期，下調幅度約5%。