殼牌預告：次季減值最多1705億

2005年合併以來最大規模減值

殼牌石油表示，因為新冠肺炎疫情、宏觀經濟因素，以及能源市場的需求和供給預期，該行修改中期長期油價預期。該行石油氣業務將有80至90億美元資產減值，主要來自澳洲業務；上游業務40至60億美元資產減值，主要來自巴西和美國頁岩油；因應煉油業務的長期平均利潤率比早前預期下跌30%，石油產品業務將有30至70億美元資產減值。資產減值後，該行的負債率將升至3%。

成品油銷售跌幅介乎32%至47%

殼牌石油表示，因為疫情減少需求，第二季成品油的銷售介乎每日350萬至450萬桶，比去年同期的660萬桶有32%至47%的明顯跌幅。

另外殼牌亦預計核心上游業務，即向全球輸送油品的業務，因為應收帳和庫存撥備更新，對業務盈利有2億至4億美元的負面影響。

彭博資訊能源業資深分析師Will Hares認為，因為油組與盟國爭議和疫情影響令油價大幅下跌，將影響殼牌石油近期表現。該行早前歷史性削減派息，已顯示該行面臨資產壓力，經濟和石油價格將有更長的恢復期。

（綜合報道）

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