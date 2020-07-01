殼牌預告：次季減值最多1705億

【明報專訊】荷蘭皇家殼牌石油（Royal Dutch Shell）昨日公布今年前景展望更新，預告將會在第二季作出150億至220億美元（約為1162億至1705億港元）的資產減值，是為皇家荷蘭石油與蜆殼石油在2005年合併以來的最大一次資產減值。
2005年合併以來最大規模減值
殼牌石油表示，因為新冠肺炎疫情、宏觀經濟因素，以及能源市場的需求和供給預期，該行修改中期長期油價預期。該行石油氣業務將有80至90億美元資產減值，主要來自澳洲業務；上游業務40至60億美元資產減值，主要來自巴西和美國頁岩油；因應煉油業務的長期平均利潤率比早前預期下跌30%，石油產品業務將有30至70億美元資產減值。資產減值後，該行的負債率將升至3%。
成品油銷售跌幅介乎32%至47%
殼牌石油表示，因為疫情減少需求，第二季成品油的銷售介乎每日350萬至450萬桶，比去年同期的660萬桶有32%至47%的明顯跌幅。
另外殼牌亦預計核心上游業務，即向全球輸送油品的業務，因為應收帳和庫存撥備更新，對業務盈利有2億至4億美元的負面影響。
彭博資訊能源業資深分析師Will Hares認為，因為油組與盟國爭議和疫情影響令油價大幅下跌，將影響殼牌石油近期表現。該行早前歷史性削減派息，已顯示該行面臨資產壓力，經濟和石油價格將有更長的恢復期。