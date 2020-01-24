IMF：環球復蘇慢而不平均 籲各國央行採行動為經濟墊底

截至今晨零時20分，道指轉升65點或0.26％，報25,661點。標普500指數及納斯達克則分別升29.38點及139點，升幅分別為0.97%及1.4%。投資者正密切注視聯儲局將公布的會議紀要內容，會否在現有的前瞻指引及量化寬鬆措施之外，進一步借壓低中長期孳息的孳息曲線控制（YCC）措施，推動經濟復蘇。投資者更先行在5年期及10年期國庫券大量下注。歐洲股市跌幅反而較大，英國富時100指數及法國CAC指數，分別跌1.15%及0.66%。

中銀航租取消30架737 MAX訂單

另外，中銀航空租賃（2588）宣布取消訂購30架737-MAX飛機、延遲交付若干737-MAX飛機，及更改737-MAX飛機訂單，挪威航空也知會波音將取消總值106億美元的737-MAX及787飛機訂單，涉及97部飛機，消息對波音股價構成衝擊。截至昨晚10時30分，波音股價大跌7%，暫守住180美元大關。

全球經濟料兩年損失93.6萬億

IMF預期，今年環球的經濟將收縮4.9%，較今年4月份的預測再低1.9個百分點，之後會在2021年重見5.4%增幅，累計兩年內全球經濟將損失12萬億美元（約93.6萬億港元）。奧爾基耶娃昨日出席紐約經濟俱樂部活動時表示，他們預期今次經濟復蘇將變得漫長，並呼籲為免大量企業破產及失業人口增加，各國政府要盡可能提供財務支援，時間更是愈長愈好。

奧爾基耶娃更認為，自2007年金融危機後銀行業加強監管，有望成為帶動經濟復蘇的主要力量。她呼籲貧窮國家尋求二十國集團，予以延期還債或重組債務。她還說，疫情持續帶來的不明朗環境屬史無前例，各國要改變思維，負責任地調整及修正政策。

主要國家今年只有中國錄增長

IMF最新對各國的經濟預測顯示，預計包括美國、德國、日本、法國及英國等先進經濟體今年的GDP下跌8%，當中美國及英國分別下跌8%及10.2%。新興及發展中國家今年的GDP會下跌3%，只有中國錄得1%增長（見表）。

此外，英國國家統計局公布今年首季國內生產總值（GDP），由原先預計的跌2%，終值跌幅擴大至2.2%，創1979年第三季以來最大跌幅。該署表示，這與當地經濟受到新冠肺炎疫情影響有關。當中家居消費季內跌幅更多達2.9%。

（綜合報道）

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