灣仔帆船酒店被追租逾2000萬

入稟文件指出，2010年7月雙方簽下租約，第一期由2010年8月至2016年1月，每月租金為65萬元；第二期租約由2016年2月至2019年1月，每月租金74.75萬元；第三期租約由2019年2月至2022年1月，每月租金約85.96萬元。

被指過去10年頻欠租

然而，原告表示，在第一期租約當中，帆船精品酒店欠交5個月租金，第二期租約期內，帆船精品酒店只每月繳交租金65萬元，而非74.75萬元；第三期租約的第一個月也同樣只繳交65萬元，而且之後連續16個月欠租，計及所有未繳足的租金和欠租，合共金額2072.36萬元。

翻查資料，酒店原址上手租客為火鍋名店「有骨氣」，但2009年因金融海嘯而全線結業，其後才再租出並改裝成帆船精品酒店，當年以全幢8萬方呎樓面計，每呎月租僅8元左右，在同區而言已算便宜。

此外，帆船精品酒店在2011年8月，被揭在未領有酒店及旅館牌照下，偷步招待旅客，涉嫌觸犯《旅館業條例》，黃小雄其後要透過博愛醫院公關回應，表示會暫停收客及其他酒店業務活動，避免公衆進一步誤會。