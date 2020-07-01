金發局倡「大灣區轉數快」 撤匯款上限

冀擴闊港人帳戶類別 簡化申請

其次，他指當局提議擴闊港人開立內地銀行帳戶類別，及簡化開戶程序，同時可向內地爭取加強跨境電子開戶的建設，令遠程跨境開戶更便利，例如以合資格的試點機構開始；其三是因應港人在大灣區的置業需求，推動跨境物業的按揭貸款服務，包括與內地相關機構協調，通過擴大試點的形式，逐步統一大灣區內對境外機構進行不動產抵押登記的要求，並確立操作程序，提升外匯管理相關程序的便利程度。

建議推跨境物業按揭服務

另外，金發局又建議，盡快落實讓本港保險公司在大灣區設立客戶服務中心，以提供跨境保險產品諮詢、銷售和理賠等服務，認為可設計及推動大灣區內的跨境「保險通」，並在現有政策法規的框架下允許保險要素在區內跨境流動，運作初期可在選定範圍內作試點，包括限定產品、機構、額度等，在運作平穩後逐漸放寬或取消限制。

人行及港澳金管局日前聯合公布「跨境理財通」業務試點框架。李亦指出，首批試點南下產品應以結構清晰簡單及中低風險為主，包括證監會認可的債券公募基金、交易所買賣基金（ETF）、貨幣基金等產品，同時試行期間應允許多間銀行參與。