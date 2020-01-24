歐康超購462倍 領先20隻同期新股

永泰生物超購187倍

另一B股永泰生物（6978）錄得約207億元孖展，超購187倍。永泰生物主力開發細胞免疫治療產品，其核心產品「EAL」用作預防肝癌手術後復發。該股本次引入4名基石投資者，包括大灣區共同家園發展基金、天士力、中國聯塑集團（2128），以及一名專業投資者。

電子煙生產商思摩爾（6969）同樣受追捧，共吸242億元孖展，相當於公開發售超購27倍。其他受追捧新股方面，正榮地產（6158）分拆的物管股正榮服務（6958）則錄得孖展122億元，超購103倍。綠城系之中，從事代建業務的綠城管理（9979）錄得2.3億元孖展，超購0.6倍。

思摩爾暫吸242億孖展

昨日起加入戰團的新股多達10隻，惟多數券商暫未對此批新股提供孖展服務。其中騰訊（0700）持股約17%的遊戲股祖龍娛樂（9990）表現較為突出，於3家券商共錄得7.8億元孖展，相當於公開發售超購2.6倍。其他中小型新股如河南教育股大山教育（9986）、內地雞肉製品生產商鳳祥股份（9977），暫時均錄得20萬元孖展。此外，據市場消息，內銀新股渤海銀行（9668）國際配售方面已足額。