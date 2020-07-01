5月港元存款不跌反升 人幣存款大增 分析：息率較吸引

明報記者 溫藹紅

金管局數據顯示，與4月份比較，5月銀行整體存款總額為13.85萬億元，按月跌0.3%或365億元，但當中港元存款微升0.1%至6.92萬億元（圖1）；美元存款則跌0.9%至5.17萬億港元；人民幣存款更大幅增加6.2%，是自2018年4月以來最高的單月增幅。

美元存款反跌近1%

金管局稱，存款變動受到多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動及資金的配置等，因此存款總額按月出現波動屬正常現象，據其最新數據，存款總額於6月份首3周已有所回升。

整體貸款下跌 兩年最差

除存款外，5月整體貸款亦告下跌，據金管局數據，5月年率化貸款增長按月倒退3.5%（圖2），是近兩年來最差。相比4月份則跌0.3%，在香港境內及境外使用的貸款分別跌0.2%及0.5%。

華僑永亨銀行經濟師李若凡認為，5月份人民幣貶值，同月港元及美元存款利息偏低，人民幣存息變相有優勢。

至於港銀貸款下跌方面，李若凡認為，過去數月政府推出「百分百擔保貸款」、「還息不還本」等措施，吸引不少企業申請貸款，但現時在經濟前景不明朗、失業率急升及疫情未受控等環境下，銀行貸款審查趨緊，加上境外貸款增速放緩，以致貸款下滑。

按揭拖欠率微升 中原：仍極低

至於住宅按揭方面，5月新申請貸款個案按月增38.4%至15,019宗；新批出的按揭貸款額按月增26%至410億元；H按佔比提升至91%；按揭貸款拖欠比率微升至0.04%。中原按揭董事總經理王美鳳表示，雖然過去數月失業率持續上升，但樓按拖欠比率的升幅溫和，仍處極低水平，反映在樓按措施管理下，按揭人士的供款能力及防守力提高。她補充，過往1999年至2003年不景氣環境下，按揭拖欠比率主要在1%或以上水平。