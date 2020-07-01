人行下調再貸款再貼現利率

中國6月PMI報50.9 勝預期

另外，國家統計局昨公布，6月份製造業採購經理指數（PMI）為50.9，優於市場預期50.5，亦較5月的50.6佳。其中生產指數和新訂單指數分別為53.9和51.4，較5月上升0.7個百分點和0.5個百分點，新訂單指數連續兩月回升，顯示內需改善。外需亦好轉，新出口訂單指數42.6，按月大升7.3個百分點；進口指數為47，較前月回升1.7個百分點。

統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，醫藥、有色、通用設備、電氣機械器材等行業的新訂單指數和生產指數均明顯高於前月，市場需求改善，企業生產動力增強。不過他提到，要注意新出口訂單指數及進口指數仍處於50以下衰退區域，反映海外疫情尚未得到有效控制，外需仍存變數；另外，紡織、服裝服飾、木材加工等行業PMI持續位於50以下，復蘇壓力較大。大、中型企業PMI均上升，但小型企業PMI下跌1.9個百分點至48.9，重回50以下區間，顯示小企業經營仍困難，訂單不足情况也較嚴重。